لا يمكن للفيروس إيقاف مملكة الحيوانات.. تعرّف لصغار الحيوانات التي وُلدت خلال جائحة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من قطيع من الأغنام يتجول على طريق مزدحم عادةً في تركيا، إلى حيوانات الكنغر التي تقفز بشوارع أكبر مدن أستراليا المهجورة، إلى الأسود المسترخية على طريق خال في "حديقة كروجر الوطنية" في جنوب أفريقيا، يبدو أن مملكة الحيوانات تتكيف بشكل ملفت في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتُعد البطاريق من الكائنات التي استغلت الأوضاع الحالية في العالم وخلو مختلف المساحات من البشر مؤخراً.

عدد من البطاريق وهي تتجول في "متحف نلسون-أتكينز للفن" في الولايات المتحدة.

وفي فيديو نشرته حديقة حيوانات مدينة كنساس في الولايات المتحدة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" الخميس، يمكن رؤية بعض بطاريق "هومبولت" وهي تأخذ جولة ثقافية في "متحف نلسون-أتكينز للفن" (The Nelson-Atkins Museum of Art).

Humboldt penguins visit the Nelson-Atkins While we've been closed, we've still been actively caring for our animals, including adding enrichment experiences to stimulate their minds. Our friends at the The Nelson-Atkins Museum of Art invited our Humboldt penguins for a morning of fine art and culture. Posted by Kansas City Zoo on Thursday, May 14, 2020

وقالت حديقة الحيوانات في المنشورة: "أثناء إغلاقنا، لا زلنا نرعى حيواناتنا بنشاط، بما في ذلك إضافة تجارب غنيّة لتحفيز عقولهم".

وأضافت الحديقة: "قام أصدقاؤنا في متحف متحف نلسون-أتكينز للفن بدعوة بطاريق هومبولت الخاصة بنا من أجل صباح خاص للفنون الجميلة والثقافة".

وفي مقطع الفيديو، قال المدير والرئيس التنفيذي لحديقة الحيوانات، راندي ويستهوف إن الحيوانات اشتاقت إلى زوار الحديقة في ظل الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ولذلك، هم يبحثون دائماً عن طرق لتوفير التحفيز.

وأشار المدير والرئيس التنفيذي للمتحف، جوليان زوغازاغويتا، إلى أن ردود فعل البطاريق تجاه أعمال الفنان كارافاجيو كانت أفضل من ردود فعلها تجاه أعمال مونيه.