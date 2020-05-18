دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بين ليلة وضحاها، أصبح فيروس كورونا المستجد حديث الأشخاص ومحط تساؤلاتهم الكثيرة حول موعد انفراج هذه الأزمة، التي تسببت في خلو الشوارع وإغلاق المساجد في مختلف البلاد حول العالم.

وبعد أن كان الكثير من الأشخاص يتوقون لرؤية الكعبة وزيارة المسجد الحرام في مكة، على أرض الواقع، يبدو أن هذا الحلم سيكون قيد الانتظار لبعض الوقت.

ولكن، هذا لا يعني أنك لا تستطيع الإنغماس في رحلة روحانية لأحد أكثر الأماكن قدسية أي المسجد الحرام من منزلك.

ويأخذك تطبيق "Experience Makkah"، وهو يقدم أول تجربة واقع افتراضي حقيقية من الشرق الأوسط، في جولة حول أبرز المعالم الرئيسية للمكان، ما يعطيك نظرة على التقاليد الروحانية التي تتم ممارستها من قبل زواره.

ويقدم التطبيق "تجربة حقيقية" لما يكون عليه الحال في مكة، حيث يهدف إلى ترسيخ القيم الدينية، ومساعدة المستخدم على محاكاة الواقع، باستخدام نظارات الواقع الإفتراضي.

ويحمل إيهاب فارس، وهو مؤسس وكالة الإندماج الرقمي "BSocial" وشركة التطوير الرقمي "Vhorus"، شغفاً كبيراً في جعل هذه التجربة الروحانية جزءاً لا يتجزأ من تكنولوجيا الواقع الافتراضي، التي ستتمتع بتأثير كبير في المستقبل.

وبمناسبة حلول شهر رمضان هذا العام، تم تحديث التطبيق، الذي تم إصداره لأول مرة في عام 2017، من حيث الرسومات وإدخال المزيد من الشخصيات، إضافة إلى البرنامج التعليمي الصوتي داخل التطبيق لشرح جميع المعالم.

وسيُتاح للمستخدمين أيضاً فرصة الوصول إلى مناطق جديدة في المسجد الحرام.

وبمجرد أن تبدأ رحلتك الإفتراضية، يمكنك الإستمتاع برؤية المسجد الحرام ورؤية المصلين من مختلف الأعراق والدول في الطواف، كما ستجدهم يتنقلون حول الكعبة في تزامن مثالي.

وفي حديث فارس مع موقع CNN بالعربية، قال إن الأجواء الروحانية التي يقدمها التطبيق "تمثل جميع معاني الإنسجام والسلام والمساواة..والتجربة التي سيحصل عليها المستخدم لا توصف".