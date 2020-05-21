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ما أكثر ما يحبه الناس في دبي بعيد الفطر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينتظر غالبية الأشخاص عيد الفطر، الذي يأتي بعد شهر رمضان، بفارغ الصبر، إذ أن بهجته لا تكتمل إلا بشراء ملابس جديدة، وزيارة الأقارب، والسفر!

ومع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد، فُرضت العديد من قيود الإغلاق والتباعد الإجتماعي في شهر رمضان، وهي تمتد أيضاً إلى أجواء عيد الفطر.

وبالتالي، سيكون هذا العيد مختلفاً للعديد من الأشخاص، الذين اعتادوا على قضاء وقتهم، بين الأصدقاء والعائلة، سواء في المنزل أو من خلال السفر.

ولكن، مازال بإمكانك زيارة المكان الذي تحلم برؤيته من منزلك، عبر "Google Street View"، الذي يقدم أكثر من 16 مليون كيلومتر من صور التجول الافتراضي.

ويقول وليام زكي، وهو مدير في فريق "غوغل" للتجول الافتراضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تساعد هذه الزيارات الافتراضية على تعزيز الوعي الثقافي، وتشجيع الأشخاص على رعاية المواقع، وجعل كوكبنا في متناول الجميع".

وبالتالي، يتمكن الأشخاص من التجول في الشوارع والمتاحف افتراضياً، وزيارة المواقع التاريخية في جميع أنحاء العالم، سواء بمفردهم أو برفقة مرشدين سياحيين، الذين يقدمون جولات افتراضية خاصة بهم.

وكل عام، يزور الناس موقع "غوغل" للبحث عن أفضل الوجهات، التي يمكنهم السفر إليها لقضاء عطلة عيد الفطر.

وفي السعودية ومصر والإمارات، أوضح زكي أن أكثر الوجهات المتكررة التي تم البحث عنها خلال العيد، في العام الماضي، هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات.

أفضل 5 وجهات للسعوديين خلال العيد في 2018-2019:

المملكة العربية السعودية

الهند

الإمارات العربية المتحدة

مصر

باكستان

الفلبين

الولايات المتحدة

أفضل 5 وجهات للمصريين خلال العيد في 2018-2019:

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

ألمانيا

بريطانيا

تركيا

أفضل 6 وجهات للإماراتيين خلال العيد في 2018-2019:

الهند

الإمارات العربية المتحدة

باكستان

الفلبين

الولايات المتحدة

بريطانيا

ولدى سؤاله عن المواقع التي تجذب الناس في هذه البلاد، قال زكي: "تتمتع كل دولة بخبرات غنية وثرية، ومن الصعب تحديد المواقع الأكثر جذباً للناس فيها".

ويساعد التجول الافتراضي المسافرين على التخطيط لرحلاتهم المستقبلية، ويساعدهم على التحقق من المواقع المحيطة بأماكن إقامتهم. كما يساعد أيضاً في استكشاف مناطق الجذب والخدمات القريبة المتوفرة.

وإذا كنت من محبي الفن.. تقول فاليري جاسبروتي، وهي مديرة برامج في "غوغل" للفن والثقافة، إن الموقع يعمل بشكل وثيق مع المنظمات الثقافية للحفاظ على الفن ومشاركته باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

وتسعى "Google Street View" إلى مساعدة الناس في استكشاف العالم والمؤسسات الثقافية المختلفة، كما تعمل على إنشاء أدوات وتقنيات جديدة لجمع صور بطريقة أسرع وأكثر دقة.