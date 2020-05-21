شاهد.. طيران الإمارات تستعد لأطول رحلة في العالم دون توقف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع استئناف رحلاتها المنتظمة اليوم إلى 9 وجهات مختلفة، كشفت شركة طيران الإمارات عن تطبيق عدد من التدابير والإجراءات الوقائية، التي تهدف إلى حماية الموظفين والركاب.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات في بيان: "تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات، في كل مرحلة من الرحلة، لأجل تعزيز نظافة وتعقيم جميع نقاط الاتصال وضمان صحة وسلامة عملائنا وموظفينا".

وأضاف: "نعمل مع جميع الجهات ذات الصلة في دبي، بما فيها سلطات المطار والهجرة والصحة والطيران المدني، لتحقيق أعلى معايير السلامة والنظافة. وسنواصل مراجعة الإجراءات والاستعانة بنصائح الخبراء قبل اعتماد أي تطوير أو تغيير".

إجراءات السفر

وتوزع شركة طيران الإمارات مغلفات مجانية تحوي على أقنعة للوجه وقفازات ومناديل مطهّرة وسوائل معقمة، وذلك عند إنجاز إجراءات السفر في مطار دبي الدولي وركاب الرحلات التي تصل إلى دبي.

وبحسب البيان، يعد ارتداء القفازات والأقنعة أمراً إلزامياً لجميع المسافرين والموظفين في المطار، ويمكن الاكتفاء بارتداء أقنعة الوجه على متن الرحلة.

وعند وصول المسافرين إلى المطار، ترصد كاميرات المراقبة الحرارية، وهي مثبتة في مواقع مختلفة، درجة حرارة الركاب والموظفين. كما توجد علامات مثبتة على الأرض، حرصاً على التزام الأشخاص بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى وجود حواجز واقية تفصل بين الموظفين والمسافرين، عند التحقق من جوازات السفر.

ركاب "الترانزيت"

وأوضح البيان الصحفي أنه سيتم تزويد ركاب "الترانزيت" بأدوات وقائية، قبل وصول المسافرين إلى مطار دبي الدولي، كما سيخضعون إلى فحص حراري قبل نزولهم من الطائرة.

الصعود إلى الطائرة

ويصعد الركاب إلى الطائرات بالترتيب، بدءاً من الصف الأخير إلى الصف الأول، وبأعداد صغيرة تحت إشراف موظفي طيران الإمارات.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات على مناطق الانتظار، لضمان التزام المسافرين بالتباعد الجسدي. ويستخدم المسافرون المغادرون، من مدينة دبي، بعض البوابات المزودة بالمعدات البيومترية، للحد من أي التماس مع المشرفين.

وأخيراً، تخضع البوابات بعد كل رحلة لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة.

على متن الطائرة

وأضافت الشركة عدداً من المساعدين لأفراد أطقم الخدمات الجوية على متن الطائرات، التي تزيد مدة رحلاتها عن الساعة والنصف. وبذلك، ينظف ويعقم المساعدون الحمامات مرة كل 45 دقيقة، كما يتم تزويد جميع الحمامات على الطائرات بسوائل التنظيف المعقمة وإرشادات غسل اليدين.

وبالتالي، لن يتوفر على الطائرات أي مطبوعات للحد من مخاطر الإصابة عن طريق اللمس.

وسيُزود ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بقوائم طعام وشراب ذات استخدام واحد. كما أن جميع المستلزمات الأخرى، مثل المراتب والوسائد والبطانيات وسماعات الرأس، ستكون معقمة ومغلفة كالعادة. وأوضح البيان أن طيران الإمارات ستستأنف تقديم وجبات ساخنة واستخدام أدوات مائدة وأوان خزفية معقمة.

وبإمكان المسافرين اصطحاب مستلزماتهم الأساسية على الطائرة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والحقائب اليدوية الصغيرة وحقائب مستلزمات الأطفال. ويحتاج كل راكب إلى وضع قلم بحوزته، لتعبئة نماذج إقرار الحالة الصحية التي تطلبها بعض الدول عند الوصول.

وتعد الطائرات مزودة بمرشحات هواء "HEPA"، وهي قادرة على إزالة 99.97% من الفيروسات وذرات الغبار ومسببات الحساسية والجراثيم من هواء المقصورة. وتخضع كل طائرة، عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة، لعملية تنظيف وتعقيم مكثفة.

أطقم الخدمات الجوية

وتوفر شركة طيران الإمارات سيارات خاصة لنقل أفراد أطقم الخدمات الجوية إلى المطار وإعادتهم لمقر إقاماتهم، مع نهاية كل رحلة.

وأشار البيان الصحفي إلى حرص الناقلة على الحد من حاجة مبيت أفراد الأطقم في الوجهات الخارجية. ويخضع الجميع لدى عودتهم إلى دبي لفحوصات فيروس كورونا، مع الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً.