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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إصدار قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم لعام 2019، كيف تسبب فيروس كورونا المستجد بانحدار سريع لقطاع السفر الجوي؟

وتشير البيانات، وهي صادرة عن مجلس المطارات الدولي "ACI"، إلى أن حركة الركاب، في أكثر من 20 مطاراً مزدحماً بالعالم، قد زادت بنسبة 1.7٪ في عام 2019.

وكان ذلك قبل أزمة فيروس كورونا، التي أدت إلى توقف المطارات حول العالم.

وقالت أنجيلا جيتينز، وهي المديرة العامة لـ "ACI" إن "حركة المرور انخفضت بنسبة تزيد عن 90٪، كما أن إجراءات القيود الحدودية والحجر الصحي الطويل للمسافرين ما زالت سارية في العديد من الأماكن".

وتقدر "ACI" أن 4.6 مليار مسافر أقل سيمرون عبر المطارات في عام 2020، مع انخفاض الإيرادات بـ97 مليار دولار.

كان يعد مطار لوس أنجلوس الدولي ثالت أكثر المطارات ازدحاماً في العام 2019

وكانت قد شهدت الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد، انخفاضاً كبيراً في حركة الركاب، بنسبة 62.6٪، في مطار بكين العاصمة الدولي، خلال الربع الأول من العام 2020.

ورغم عدم وجود إيرادات مادية، إلا أن جيتينز أوضحت: "لا يمكنك إيقاف مدرجك. لا يزال عليك الحفاظ عليه". وقالت إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه المطارات من حول العالم هو البقاء.

وأضافت: "ما زلنا في النفق، لم نر أي ضوء بعد. لا نعرف كم سنستمر على هذا الحال". وبالتالي، تخشى جيتينز من عودة المرض أو خوف الأشخاص من السفر بسبب المخاطر المتصورة.

شهد مطار هارتسفيلد جاكسون حوالي 110 مليون مسافر في العام 2019

وتعد سلامة الركاب وموظفي المطار أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للعديد من الحكومات وشركات الطيران. وتتضمن التدابير الوقائية توفير معدات الحماية الشخصية للموظفين وتزويد الركاب بأقنعة الوجه.

وتعمل "ACI" مع الحكومات لتحقيق تجربة سفر لا تحتاج إلى إجراءات اللمس في ظل فيروس كورونا، مع مزيد من تقنيات التعرف على الوجه. وفي الوقت الحالي، تحتاج جميع المطارات، إلى تنظيف شامل ومتكرر.

كان مطار بكين العاصمة الدولي هو ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في العام 2019

وقبل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان مجلس المطارات الدولي يعمل على مشروع يعرف باسم "Smart Security"، وهو يركز على وجود نقاط تفتيش أقل في المطارات، ووسائل رقمية أكثر لفحص الأشخاص.

وفيما يلي، إليك أكثر المطارات ازدحاماً لعام 2019 من حيث عدد الركاب ومستوى انخفاض ازدحامها في بداية العام 2020.

أكثر 10 مطارات ازدحاماً في العالم من حيث عدد الركاب في عام 2019:

مطار هارتسفيلد جاكسون مطار بكين العاصمة الدولي مطار لوس أنجلوس الدولي مطار دبي الدولي مطار طوكيو هانيدا الدولي مطار أوهير الدولي مطار لندن هيثرو مطار شانغهاي بودنغ الدولي مطار باريس شارل ديغول مطار دالاس فورت ورث الدولي

انخفاض ازدحام المطارات في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من عام 2019: