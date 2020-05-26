دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على شارع جميرا، في مدينة دبي، ستجد سيارات مصطفة تنتظر دورها أمام بقالة "اللبيب"، التي افتتحت منذ 20 عاماً، ليس لشراء ركابها لاحتياجاتهم الأساسية، وإنما للإستمتاع بلذة تناول طعام إماراتي شعبي.

ويعتبر خبز الرقاق من أشهر أنواع الخبز، الذي لطالما كان معروفاً عند العرب قديماً، إذ تطورت طرق تقديمه اليوم لتشمل خبز الرقاق بالشوكولاتة، وخبز الرقاق بالبيض والجبنة، إضافة إلى خبز الرقاق برقائق البطاطس المقرمشة.

ولكن.. تمهل قليلاً! كيف يتم تحضير خبز الرقاق؟

ويحمل أحد العاملين، في بقالة "اللبيب"، بيده عجينة كروية ورخوة بعض الشيء، حتى يضعها على سطح "الطابي" الساخن، وهو قرص حديدي مستدير، يستخدمه الأهالي عادة لإعداد الخبز.

وأخيراً، يُترك رغيف الخبز على النار حتى يُجف، ومن ثم يمكنك إضافة ما يحلو لك داخل خبز الرقاق.

وفي حديث أحد العاملين بالبقالة، محمد أشرف، مع موقع CNN بالعربية، قال: "تزداد طلبات الأشخاص على خبز الرقاق بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية صباحاً".

وبدوره، أوضح أشرف أن البقالة لا تبيع المنتجات المنزلية والغذائية فحسب، وإنما أيضاً خبز الرقاق، الذي يترتب عليه زيادة إقبال وطلبات زوار "اللبيب".

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