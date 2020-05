View this post on Instagram

مجموعة صور جوية توثيقية لبحيرة الأصفر التي تقع شرق مدينة الأحساء ، وتعتبر أكبر تجمع مائي في منطقة الخليج ويعيش فيها حياة فطرية متكاملة وموطن للطيور المهاجرة ، ويحيط بها الكثبان الرملية . . . #بحيرةالاصفر #الاحساء 2017