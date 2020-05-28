دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت قبرص عن أنها تخطط لتغطية تكلفة الإقامة، والطعام، والشراب، والأدوية للمسافرين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، أثناء إقامتهم في البلاد، بالإضافة إلى المسافرين الذين يرافقونهم في السفر وأفراد عائلاتهم.

وقالت الحكومة القبرصية في رسالة نشرتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تمت مشاركتها مع CNN، إن "المسافر سيحتاج فقط إلى تحمل تكلفة نقله إلى المطار ورحلة العودة إلى بلده، بالتنسيق مع وكيله أو شركة الطيران".

وتعهدت قبرص بتوفير مستشفى بسعة 100 سرير حصرياً للمسافرين الذين كانت نتائجهم إيجابية، وأنها على استعداد لزيادة هذه المستشفيات في وقت قصير إذا لزم الأمر.

وأكدت الحكومة القبرصية أنه "إذا ظهرت على المسافرين أعراض حرجة، فإن هناك 112 وحدة إضافية للعناية المركزة متوفرة لعلاجهم".

وستقوم قبرص بإعادة فتح مؤسسات الضيافة في الأول من يونيو/حزيران القادم، وستستأنف الرحلات الجوية الدولية في 9 يونيو/حزيران.

وفي البداية، سيُطلب من جميع المسافرين إلى قبرص إجراء اختباراً مقدماً، قبل 72 ساعة من موعد الرحلة.

وبحلول 20 يونيو/حزيران، سيتم رفع قيود السفر تماماً عن عدد من البلدان، على الرغم من أن قبرص لا تزال تحتفظ بقدرتها على فحص بعض المسافرين بشكل عشوائي.

وتحمل هذه الرسالة توقيع كل من وزير الخارجية، ووزير النقل، ونائب وزير السياحة في قبرص.