دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على ألحان فيلم جيمس بوند الشهير، يتفاجأ الزائر بحوالي 20 شخصاً يحملون مشروب "قنبلة" باتجاهه في مطعم "هوكا" التركي في دبي.

وسيراودك الذهول للوهلة الأولى، كما ستحتاج إلى بعض الثواني لإستيعاب العرض الذي يقدمه هذا المطعم التركي، عند تقديم مشروبه المعروف باسم "Le Bomba"، أي "القنبلة".

ويسير باتجاهك الندل بالمطعم ويرافقهم "حارس أمني" لتقديم هذا المشروب، الذي يتألف من عصير الفراولة والماراكويا، مع إضافة مشروب الطاقة "ريد بل" والثلج الجاف، الذي يحاكي شكل الدخان الطبيعي.

وقال مدير الحانة بمطعم "هوكا"، باتوهان بينكانات لموقع CNN بالعربية: "لا نسعى وراء إشباع معدة الزوار فحسب، وإنما أيضاً نعمل على إمتاع نظرهم".

شاهد العرض الممتع لمشروب "القنبلة" في الفيديو أعلاه