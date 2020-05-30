دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيتمكن الباحثون عن المغامرة والإثارة في اليابان الاستمتاع بالأفعوانيات المشوقة مجدداً، وذلك بعد إعادة فتح المنتزهات الترفيهية في البلاد. ولكن هناك شرط قد يصعب عليهم الالتزام به، وهو: عدم الصراخ.

ومع رفع اليابان حالة الطوارئ في البلاد، قدمت مجموعة مشغلي المنتزهات الرئيسية مجموعة من الإرشادات حول كيفية ضمان سلامة الضيوف والموظفين في وجه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تتضمن الإرشادات الخاصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في منتزهات اليابان زيادة إجراءات التعقيم، وفحوصات درجة الحرارة المنتظمة، واستخدام أقنعة الوجه.

وتُعد الكثير من الإرشادات متوقعة، مثل زيادة إجراءات التعقيم، وفحوصات درجة الحرارة المنتظمة، واستخدام أقنعة الوجه، والتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي.

ولكن ستفاجئ بعض من الإرشادات الزوار، مثل اقتراح يشجع الأشخاص الذين يركبون الألعاب في الهواء الطلق، مثل الأفعوانيات، على تجنب الصراخ، وهو أمر صعب.

وأشارت الإرشادات أيضاً إلى أنه في حال كان من الصعب على بعض الموظفين ارتداء الأقنعة بسبب طبيعة عملهم، مثل الأشخاص الذين يقدمون العروض، وموظفي المنازل المسكونة، فيجب عليهم إبقاء مسافة متر واحد على الأقل بينهم وبين الزوار.

وقد تتغير خدمة العملاء أيضاً، فيجب أن تبقى المحادثات قصيرة قدر الإمكان.

وأتت هذه التوجيهات من قبل اتحادات شرق وغرب اليابان للحدائق الترفيهية، التي تتكون من أكثر من 30 مشغل رئيسي في اليابان، وهي تتضمن "Oriental Land Company" التي تُدير "ديزني لاند" طوكيو ومنتجع "ديزني" البحري، واستوديوهات "يونيفرسال" في اليابان.

وبغض النظر عن التوجيهات التي أُصدرت، نفذت بعض المنتزهات قواعدها الخاصة.

ولن يفتح منتزه "Fuji-Q Highland" على سبيل المثال إلا تجاربه الموجودة في الهواء الطلق، كما أنه سيسمح بدخول الزوار الذين يعيشون في محافظات ياماناشي، وناغانو، ونيجاتا، وشيزوكا.

وتم إغلاق المنتزهات الرئيسية منذ فبراير/شباط لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومع أن بعض المنتزهات بدأت بالترحيب بالزوار مرة أخرى، إلا أن "ديزني لاند" في طوكيو، واستوديوهات "يونيفرسال" في اليابان لم يعلنا عن مواعيد إعادة افتتاحهما بعد.