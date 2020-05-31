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نشر الأحد ، 31 مايو / أيار 2020

يكمن سحره في عزلته.. اسكتشف خليج "لان ها" في فيتنام

من عُمان إلى ألاسكا.. ما رأيك في رحلة استكشافية لأكثر بقاع الأرض عزلة؟

كيف هي الرحلات السياحية في البلد الأكثر عزلة في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن مستقبل السفر ليس واضحاً بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن خبراء صناعة السياحة يقولون إن اهتمام الأشخاص بالوجهات النائية، التي يكون فيها التباعد الاجتماعي طريقة حياة، سيزداد.

وقال مستشار في شركة السفر الفاخر "Ovation Travel"، أندرو ستينبيرغ: "ستتمتع الأماكن المنعزلة بجانب جذاب جديد لأن الأشخاص يخافون من الاختلاط مع الآخرين".

وتوافق مديرة إدارة شركة "SmartFlyer" للسفر الفاخر، إيرينا بيندار، على أن العزلة ستكون ميزة مهيمنة في صناعة السفر في المستقبل، وشرحت قائلةً: "يقول زبائننا إنهم يرغبون بالسيطرة على بيئتهم وحماية صحتهم، ويصعب القيام بذلك عندما يكون المرء في مكان سياحي".

ومن كاليفورنيا إلى أستراليا، إليك 9 وجهات تمنح المسافرين العزلة التي يتوقون إليها:

"بيغ سور"، كاليفورنيا

نزل "Post Ranch Inn" في كاليفورنيا.

وتشتهر بلدة "بيغ سور"، التي تقع على جرف صخري، بمنح زوارها فرصة الابتعاد عن كل شيء يحيط بهم.

ويتراوح عدد سكانها من ألف و800 إلى ألفين شخص فقط، ولذلك، فإن فرص مصادفة مجموعات كبيرة من الأشخاص خلال عطلتك ضئيلة أو معدومة.

وتتواجد مطاعم قليلة ومتباعدة في البلدة، كما أن أماكن الإقامة فيها قليلة أيضاً.

وعند زيارتها، يمكنك الإقامة في "Post Ranch Inn"، وهو نُزُل يتكون من 39 غرفة، بالإضافة إلى منزلين للضيافة.

ساحل بنما المطل على المحيط الهادئ

يُعتبر ساحل بنما الكاريبي بمثابة موقع رئيسي للعطلات، ولكن لا ينطبق الأمر على الساحل المطل على المحيط الهادئ.

ويُعتبر خليج "شيريكي" جزءاً من الساحل الخلاب، وموطن للشعاب المرجانية.

ويمكن للزوار الإقامة في أرخبيل "Islas Secas" الذي افتتح في عام 2019، وهو يتكون من 14 جزيرة.

وتتضمن هذه الملكية الخاصة أربعة منازل صغيرة تطل جميعها على المحيط.

"Canyon Point"، في يوتا

منتجع "Amangiri" الفاخر في يوتا، بالولايات المتحدة.

ومع البدء في افتتاح الحدائق الوطنية ببطء، أصبح منتجع "Amangiri" الفاخر، الذي يُعرف بعزلته، أكثر جاذبية من أي وقت مضى.

ويقع المنتجع على الحدود الجنوبية لولاية يوتا، ويمنح موقعه للزوار مزيجاً من الحياة البرية غير الملموسة، والمساحات المُهيبة، والخصوصية الكاملة.

وادي "وولغان"، أستراليا

ورغم أن وادي "وولغان" يبعد عن سيدني ثلاث ساعات بالسيارة فقط، إلا أنه منعزل تماماً عن الحضارة.

وفي الوادي، يمكن للمسافرين استكشاف المشاهد الطبيعية، والمشاركة في جولات المشي في منتزه "Gardens of Stone" الوطني.

ويُعد فندق "Emirates One&Only Wolgan Valley" من أفخم خيارات الإقامة في المنطقة، وهو منتجع مستدام يتكون من 40 غرفة على قطعة أرض تصل مساحتها إلى 7 آلاف فدّان تقريباً.

مسطحات بوليفيا الملحية

افتتح "Kachi Lodge" في بوليفيا في عام 2019.

وتكونت مسطحات "أيوني" الملحية في جنوب غرب بوليفيا من عدة بحيرات ما قبل التاريخ، وهي تغطي مساحة تتجاوز 4 آلاف ميل مربع، وتُعد الأكبر في العالم.

ولم يصبح استكشاف هذه الأعجوبة الطبيعية ممكناً إلا في عام 2019 عند افتتاح نزل "Kachi Lodge".

وبُني مكان الإقامة الراقي هذا مباشرة على المسطحات الملحية، والتي تتكون من 6 قبب مزخرفة بالمنسوجات المحلية.

سونمور، النرويج

وفي هذه المنطقة الساحلية شمال غرب النرويج، ستشاهد روائع طبيعية تتراوح بين الشلالات والحياة البرية.

وفتحت شركة السفر التجريبية "62ºNORD" هذه المنطقة غير الملموسة أمام الغرباء من خلال نشاطات تشمل ركوب زوارق "الكاياك" حول مضايقها البحرية، وجولات على متن طائرة هليكوبتر فوق الطبيعة.

وتدير الشركة فندقين في المنطقة، وهما "Hotel Union Øye"، و"Storfjord Hotel".

منطقة "أيسن" الشمالية في تشيلي

صُمم كوخ "Rio Palena Lodge" للباحثين عن المغامرة.

وبينما يتجه معظم المسافرين الذين يزورون المنطقة الجنوبية لتشيلي مباشرة إلى "حديقة توريس ديل باين الوطنية"، تبقى منطقة "أيسن" غير ملموسة.

وعند زيارتها، يمكن للمرء الإقامة في كوخ "Rio Palena Lodge" الجديد، وهو يتضمن 7 غرف، صُممت للباحثين عن المغامرة.

جزيرة "لورد هاو"، أستراليا

وتزدخر هذه الجزيرة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية في بحر تسمان بالشواطئ الرملية الطويلة، والغابات شبه الاستوائية، ومستعمرات الطيور.

ويُسمح لـ400 شخص فقط بدخول الجزيرة يومياً، ما يعني أنها وجهة منعزلة يمكنك قضاء ساعات فيها دون رؤية شخص آخر.

ويُعد كوخ "Capella Lodge" خيار السكن الأكثر تطوراً بالجزيرة، وهو يتواجد على قمة أعلى جبل في هذه الوجهة.

شمال شرق نيفادا

نظرة داخل إحدى أماكن الإقامة في منتجع "Mustang Monument" في نيفادا.

ومن المحتمل أن يكون عدد الخيول في منطقة شمال غرب نيفادا، والتي تتميز بسهولها الصحراوية، أكبر من عدد الأشخاص فيها.

وستشهد المنطقة افتتاح منتجع "Mustang Monument" في 1 يونيو/حزيران، وتمتد مساحته لأكثر من 900 ميل مربع، وتتمتع أكثر من 700 من خيول "مستانغ" فيه بالحرية.

ويستطيع الزوار الاستمتاع بوقتهم في المنطقة من خلال مغامرات السفاري، والرحلات الصحراوية، وأنشطة أخرى مثل تسلق الصخور.