الجزيرة الخاصة الوحيدة بأمريكا للبيع بـ250 ألف دولار لـ3 ليال

جزيرة تطل على البحر الأبيض المتوسط تكاد تخلو من فيروس كورونا..ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن أن تكون جزيرة "ليتل بالم"(Little Palm Island)، وهي عبارة عن منتجع مقابل ساحل فلوريدا، ملكاً لك مقابل 250 ألف دولار فقط. ويمكنك أن تمتلك الجزيرة بأكملها لفترة محدودة.

ومن الإثنين، ستبدأ جزيرة "Florida Keys" التي تبلغ مساحتها 16 ألف و200 متر مربع تقريباً، الترحيب بضيوف يتمتعون بطابع حصري، ويُقال إن هذا منتجع الجزري الخاص الوحيد في الولايات المتحدة بأكملها.

ثلاث ليالي فاخرة

يُعد الصيد من التجارب التي يوفرها منتجع جزيرة "ليتل بالم".

ويعطي السعر المبدئي، الذي يبلغ ربع مليون دولار، فرصة الإقامة لثلاث ليال في الجزيرة لضيوف قد يصل عددهم إلى 30 شخصاً.

وفي السابق، كان المنتجع قادراً على توفير هذا العرض لـ60 شخصاً، ولكنه يعمل بنصف سعته الاستيعابية فقط بسبب السياسات الحالية في ولاية فلوريدا.

ومن الغطس والغوص، إلى حفلات الشواء، يسعى المنتجع إلى توفير كل شيء للجميع.

ويمكن للمُنفقين الكبار اختيار حزمة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.2 مليون دولار ، وتتضمن إضافات مخصصة تزيد من كلفة هذه التجربة الفاخرة بالفعل.

وسيكون السعر الذي ستدفعه هو ذاته، سواءً كنت تدفع لشخصين أو 20 شخصاً، وينطبق الأمر على التجربة العادية التي تكلف ربع مليون دولار، والتجربة التي تمت ترقيتها، والتي تكلف 1.2 مليون دولار.

وتتضمن تجربة البقاء على هذه الجزيرة وجبات "غورميه"، ورصيف للسفن يسع لما يصل إلى 10 يخوت، ومرافق ومعدات خاصة بالرياضات المائية.

ولا تشمل التجربة المشروبات الكحولية طوال فترة الإقامة، ولكنها تأتي مع مشروبات كوكتيل ترحيبية، وزجاجة شامبانيا.

ومن الغطس والغوص، إلى حفلات الشواء وليالي الكازينو، يسعى المنتجع إلى توفير كل شيء للجميع.

ورغم أن هذه التجربة مناسبة في ظل مخاوف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أنها ليست جديدة، ولكنها أصبحت أكثر جاذبية في ظل الظروف الحالية.

ويعتقد المدير العام للمنتجع، كيفين جينيدس، أن التجربة ستجذب المسافر المهتم بالفخامة، والذي يرغب بضمان توفير "النظافة والتباعد الاجتماعي".

ورغم أن المنتجع يؤكد أن شراء هذه التجربة سيكون متاحاً هذا الصيف، إلا أنه لا يعد أنها ستُخصص بالكامل للمجموعات الخاصة، ما يترك مجالاً للمسافرين من قدرات مالية مختلفة.

وتبدأ أسعار الأجنحة من ألف و500 دولار، ولا يوجد حد أدنى لعدد الليالي المطلوبة. ولكن عند عرض الغرف بهذا السعر، ليس هناك ضمان أنك ستحظى بالمكان لنفسك.

كيفية الوصول إلى هناك

تقع جزيرة "ليتل بالم" قبالة ساحل فلوريدا.

ويُعد مطار "Key West" الدولي أقرب مطار تجاري، ويوفر المنتجع خدمة نقل المسافرين عن طريق يخت بمحرك.

ومن المرجح، أن يصل الضيوف الذين اشتروا الجزيرة عن طريق قوارب خاصة، أو طائرات بحرية.

وقال جينيدس إن شراء الجزيرة "يُتيح الفرصة للمجموعات الصغيرة بالاسترخاء معاً على جزيرة خاصة ساحرة وخضراء، مع وجود مرافق راقية في متناول أيديهم بدون الحاجة للسفر دولياً".