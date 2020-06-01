سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد ظاهرة ثاني خسوف للقمر هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية، مساء يوم الجمعة المقبل، ثاني ظاهرة فلكية من 4 هذا العام، وهي ظاهرة خسوف شبه ظل للقمر.

وأعلنت الجمعية الفلكية بمدينة جدة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد، يوم الجمعة 5 يونيو/حزيران 2020، ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام، وهو شبه ظل يستمر لمدة 3 ساعات و18 دقيقة، بين 08:45 مساءً والرابعة منتصف الليل، مشيرةً إلى أنه لن يلاحظ أي تغيير في القمر حيث سيكون قرصه مضاء بالكامل.

ثاني #خسوف شبة ظل للقمر... الجمعة المقبلة *** إعداد: م. ماجد ابوزاهرة تشهد سماء الوطن العربي يوم الجمعة 13 شوال 1441... Posted by Majed Mohammad on Sunday, May 31, 2020

وفي تقرير لها نُشر على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أوضحت الجمعية الفلكية بمدينة جدة أن خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى "شبه الظل"، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلاً، مع ذلك سيبقى قرصه مضاءاً بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا الخسوف يحدث "بعد يومين من وقوع القمر في الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض، لذلك سيبدو حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3 % عن المتوسط".

وستحدث مراحل الخسوف في ذات الوقت بكافة المناطق، حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 08:45 مساءً (5:45 مساءً بتوقيت غرينتش) ولن يُلاحظ أي تغيير، وسيبدو القمر كالمعتاد، وفقاً للتقرير.

وتابع تقرير الجمعية الفلكية بمدينة جدة: "سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 10:12 مساءً ( 07:12 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الربيع وقبل حدوث الانقلاب الصيفي.

وبعد ذلك، سيصل خسوف القمر ذروته العظمى عند الساعة 10:25 مساءً (7:25 مساءً بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون 57% من قرصه واقعاً في شبة ظل الأرض، وهي نسبة أقل مقارنة بـ 90% في خسوف شبه الظل في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، وحتى في هذه المرحلة سيبقى قرص القمر مضاءاً بالكامل وقد لا يُلاحظ أي تغير، وفقاً للتقرير.

وستنتهي مراحل الخسوف بخروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 12:04 منتصف الليل (9:04 مساءً بتوقيت غرينتش)، بحسب ما جاء في تقرير الجمعية.

والجدير بالذكر أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل سيحدث كسوف للشمس في 21 يونيو/ حزيران بسماء السعودية والمنطقة العربية.