ما أهم التغيرات على قطاع السفر في زمن كورونا؟

مراسل CNN يوثق رحلته مع قيود كورونا.. هل بات ذلك مستقبل السفر؟

هذا هو شكل السفر بين المدن الأوروبية في زمن كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن العديد من الحكومات لا تزال تنصح الأشخاص بعدم التخطيط لرحلات سفر دولية غير ضرورية، إلا أن مجموعة من الوجهات السياحية بدأت بتخفيف قيود فيروس كورونا، وإرخاء القيود بين الحدود للترحيب بالسياح مجدداً.

وإذا كنت من السياح الذين ينتظرون لائحة الأماكن التي يمكنهم السفر إليها على أحرّ من الجمر، فإليك دليلك للوجهات التي تخطط لفتح أبوابها، إضافة لبعض البلدان التي تخطط لإبقاء حدودها مغلقة بإحكام في الوقت الحالي.

تونس

جاء قرار فتح الحدود ضمن حزمة قرارات أخرى شملت إجلاء التونسيين العالقين في الخارج بدءاً من 4 يونيو/حزيران.

وقرّرت السلطات التونسية إعادة فتح حدودها البرية والجوية والبحرية بدءاً من 27 يونيو/ حزيران.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن الهيئة الوطنية لمواجهة كورونا، اتخذت القرار بعد مناقشة الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، الإثنين.

المملكة العربية السعودية

ذكرت هيئة الطيران المدني السعودية أن استئناف الرحلات سيكون على مراحل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن هيئة الطيران المدني قولها إنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بدءاً من 31 مايو/ أيار، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

وأضافت هيئة الطيران المدني السعودية أن استئناف الرحلات سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين.

دولة الإمارات

وأعلنت طيران الإمارات استئنافها لتشغيل رحلات منتظمة إلى 9 وجهات في 21 مايو/أيار.

وأعلنت طيران الإمارات استئنافها لتشغيل رحلات منتظمة إلى 9 وجهات في 21 مايو/أيار.

وتتضمن تلك الوجهات لندن، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن، حسب ما هو مذكور في موقعهم الرسمي.

ومن الجدير أنه سيتم تشغيل هذه الرحلات إلى هذه الوجهات من 21 مايو/أيار إلى 30 يونيو/حزيران، وأن الوجهات تُعد من وجهات السفر الضروري.

قبرص

عرض المسؤولون تغطية تكاليف أي مسافر يُصاب بفيروس كورونا أثناء إجازتهم في قبرص.

وتحرص قبرص على إعادة قطاع السياحة الخاص بها إلى المسار الصحيح، ويعرض المسؤولون تغطية تكاليف أي مسافر يُصاب بفيروس كورونا أثناء تمضية الإجازة في البلاد.

وأتى هذا الخبر بعد فترة قصيرة من إعلان وزير النقل القبرصي يانيس كاروسوس عن إعادة فتح الفنادق في البلاد في 1 يونيو/حزيران، مع استئناف الرحلات الجوية الدولية في 9 يونيو/حزيران.

بالي

زار ما لا يقل عن 6.3 مليون شخص بالي عام 2019.

ونجحت بالي في احتواء تفشي فيروس كورونا، مع وجود أقل من 350 حالة مؤكدة حتى وقت كتابة هذا التقرير، و4 حالات وفاة إجمالاً.

وتأمل الجزيرة الإندونيسية الترحيب بالسياح مرة أخرى بحلول أكتوبر/تشرين الأول بشرط أن تظل معدلات الإصابة منخفضة.

تايلاند

ستظل حدود تايلاند مغلقة في الوقت الحالي، كما أنها ستعتمد على السياحة الداخلية.

ورغم أن عدد الحالات في البلاد منخفضة نسبياً مقارنة بالوجهات الأخرى، إلا أن المسؤولين لن يخاطروا عندما يتعلق الأمر بإعادة فتح البلاد.

وقال محافظ هيئة السياحة في تايلاند، وثاساك سوباسورن، لـCNN: "لا يزال الأمر يعتمد على حالة تفشي المرض، ولكن أظن أن أقرب وقت قد نشهد فيه عودة السياح قد يكون الربع الرابع من هذا العام".

وستظل حدود تايلاند مغلقة بإحكام في الوقت الحالي، كما أنها ستعتمد على السياحة الداخلية.

فرنسا

سيُسمح لسكان فرنسا بأخذ إجازات داخل البلاد خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

وكانت فرنسا الوجهة الأكثر زيارة في العالم قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومثل بقية دول الاتحاد الأوروبي، هناك قيود مفروضة على السفر غير الضروري خارج منطقة "شنغن" (التي تضم 26 دولة أوروبية).

وسيخضع المسافرون الذين يدخلون البلاد، باستثناء مواطني الاتحاد الأوروبي، أو القادمين من المملكة المتحدة، إلى الحجر الصحي لـ14 يوماً على الأقل حتى 24 يوليو/تموز.

اليونان

يأمل المسؤولون في اليونان بإعادة فتح البلاد في 15 يونيو/حزيران.

وتخطط هذه الدولة الأوروبية، والتي تمكنت من إبقاء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا منخفضاً عبر تطبيق عملية إغلاق صارمة في وقت مبكر، السماح للمسافرين بالعودة إليها في 15 يونيو/حزيران.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الرحلات الدولية المباشرة إلى الوجهات اليونانية ستعود ببطء اعتباراً من 1 يوليو/تموز، ولن يُتوقع من الزوار إجراء اختبار للكشف عن فيروس "كوفيد-19"، أو الخضوع للحجر الصحي عند وصولهم.

ومع ذلك، أشار وزير السياحة هاريس ثيوهاريس إلى أن مسؤولي الصحة سيجرون اختبارات فورية عند الضرورة.

ألمانيا

سيتم التخفيف من القيود في ألمانيا برفق، إذ تستعد البلاد لإحياء قطاع السياحة.

ورغم أن السفر غير الضروري إلى ألمانيا محظور حالياً، إلا أنها تخطط لرفع القيود المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 15 يونيو/حزيران، وفقاً لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ويدرس مسؤولون السماح بدخول زوار من تركيا، والمملكة المتحدة، وأيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا، ولكنها لم تتخذ قرارها النهائي بعد.

المكسيك

خلال الأسابيع المقبلة، ستبدأ المكسيك إعادة فتح البلاد منطقة بمنطقة.

وتخطط المكسيك للترحيب بالزوار في غضون أسابيع.

ورغم أن البلاد لا تزال تخضع للإغلاق، إلا أن المسؤولين يخططون لإعادة افتتاح المكسيك تدريجياً لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"WTTC"، جلوريا جويفارا، لـCNN: "الهدف يتمثل بالمسافرين المحليين أولاً، ويتبعهم المسافرون من الولايات المتحدة، وكندا، ثم بقية العالم".

تركيا

تهدف تركيا لاستقبال الزوار الدوليين من منتصف يونيو/حزيران.

وتخطط تركيا لإستئناف السياحة الداخلية بحلول نهاية مايو/أيار، وهي تأمل باستقبال الزوار الدوليين بدءاً من منتصف يونيو/حزيران، بحسب ما قاله وزير السياحة محمد نوري إرسوي.

وتم رفع قيود السفر بين المدن بالفعل، وسيُسمح بإعادة فتح المطاعم، والمقاهي، والحدائق، والمنشآت الرياضية، اعتباراً من 1 يونيو/حزيران، إلى جانب الشواطئ والمتاحف أيضاً.

إيطاليا

ستتخلى إيطاليا عن جعل الزوار يخضعون للحجر الصحي الإلزامي لجذب السياح مرة أخرى.

وكانت إيطاليا واحدة من الوجهات الأكثر تضرراً من الجائحة، ولكنها حرصت على تنشيط السياحة بعد تباطؤ معدلات الإصابة.

وفي خطوة وصفتها بأنها "مخاطرة محسوبة"، سيسمح بللمسافرين من الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ودويلات وإمارات أندورا، وسان مارينو، والفاتيكان بالدخول دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي اعتباراً من 3 يونيو/حزيران.

إسبانيا

زار ما لا يقل عن 84 مليون شخص إسبانيا في عام 2019.

وكانت عملية الإغلاق في إسبانيا واحدة من أكثر القيود صرامةً في أوروبا، ولكن يتم رفع القيود برفق.

ومن المقرر إعادة افتتاح الشواطئ في يونيو/حزيران، بينما سُمح للفنادق في بعض مناطق البلاد باستئناف العمل.

واعتباراً من 1 يوليو/تموز، ستمنح الوجهة الأوروبية المسافرين من الاتحاد الأوروبي إذن الدخول دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي لأسبوعين.