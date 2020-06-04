دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد رفع قيود حركة الركاب العابرين "الترانزيت"، توفر طيران الإمارات مزيداً من رحلات المسافرين، اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران، إلى 16 مدينة أخرى، على طائرات بوينغ "777-300ER".

ورغم أن القيود المفروضة على السفر لا تزال سارية في غالبية دول العالم، إلا أن طيران الإمارات تؤكد أهمية التحقق من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.

وبحسب بيان صادر عن شركة الطيران، فإنه يمكن الحجز للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، ومانشستر، وزيورخ، وفيينا، وأمستردام، وكوبنهاغن، ودبلن، ونيويورك جيه اف كيه، وسيول، وكوالالمبور، وسنغافورة، وجاكرتا، وتايبيه، وهونغ كونغ، وبرث، وبريزبان.

واعتباراً من 8 يونيو/ حزيران، سيتم توفير رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام آباد لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى المحطات الناقلة المتاحة.

وسيرتفع عدد المحطات، التي تغطيها طيران الإمارات، على رحلات الشحن المنتظمة من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات التي تعمل حالياً إلى لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا اعتباراً من 11 يونيو/ حزيران.

وأفاد البيان الصادر عن الشركة أنه بإمكان عملاء طيران الإمارات الحجز للسفر، عبر مدينة دبي، بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية، وأوروبا، والأمريكيتين، مع أهمية تلبيتهم لمتطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، سواء كانت على الأرض أم في الجو، لضمان سلامة المسافرين والموظفين.

وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة مجانية، بحيث تتضمن الأدوات الوقائية كأقنعة الوجه، والقفازات، ومعقم اليدين، ومناديل مضادة للجراثيم.