مدريد، إسبانيا (CNN)-- قالت وزيرة السياحة الاسبانية رييس ماروتو، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن بلادها ستعيد فتح الحدود البرية مع البرتغال وفرنسا، اعتبارًا من 22 يونيو حزيران الجاري، وذلك بعد انحسار أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة في إشارة إلى السياح القادمين عن طريق البر من فرنسا والبرتغال "هذا مهم للغاية لأنه سيسمح لنا باستعادة السياحة"، مشيرة إلى أن إسبانيا تخطط لإبرام اتفاقات متبادلة مع هذين البلدين لإنهاء إجراءات العزل الصحي لمدة 14 يومًا، والمفروضة حاليًا.

وأغلقت الحدود البرية لإسبانيا مع البرتغال وفرنسا في منتصف مارس أذار الماضي، في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع بعض الاستثناءات، بما في ذلك الشحن والعاملين الصحيين والسفر الأساسي.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن اعداد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا، وصلت إلى أكثر من 240 ألف حالة إصابة، حتى الخميس، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى أكثر من 27 ألف حالة وفاة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد التي تعد واحدة من أكبر بؤر الإصابة بالفيروس في العالم، انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.