بالسعودية.. ولادة أول غزال في محمية شرعان الطبيعية في العلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفلت محمية شرعان الطبيعية في السعودية مؤخراً بولادة أول غزال على أراضي المحمية.

وتشرف الهيئة الملكية لمحافظة العلا على عملية تطوير بيئي واسعة النطاق لإعادة التوازن الطبيعي في محمية شرعان الطبيعية، والتي تمثل نظاماً بيئياً كاملاً وفعالاً تماماً كما كانت منطقة العلا قبل مئات الأعوام، بحسب ما هو مذكور في الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت الهيئة عن ميلاد أول غزال في المحمية في تغريدة نشرتها الجمعة، وكتبت فيها: "التوازن البيئي الواسع النطاق في محمية شرعان الطبيعية يتحقق على كافة الأصعدة، ويمهد لعودة الحياة البرية من جديد. نحتفل اليوم بميلاد أول غزال".

وفي المراحل الأولى لإعادة التوازن الطبيعي، حققت الهيئة نجاحات مهمة إلى جانب ولادة جيل من الغزلان، إذ تم أيضاً إعادة تأسيس الغطاء النباتي الذي تحتاج إليه الغزلان من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقال مدير عمليات إكثار الحيوانات في المحميات الطبيعية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فرانك ريتكيرك، إن الخطوات التي وضعتها الهيئة لحماية الغزلان تشهد على نجاحها في ما يتعلق باستعادة الطبيعة البرية لمنطقة العلا بعد أن ألحق الرعي الجائر فيها، إضافةً لبعض النشاطات البشرية الأخرى، الضرر باستقرارها البيئي، بحسب ما ذكرته الوكالة.

وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر "تويتر" أنه "مازال هناك الكثير لنحتفل به"، إذ أنها ستحتفل بعودة النمر العربي المهدد بالانقراض إلى العلا بالتعاون مع شريكها، منظمة "بانثيرا"، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً للنُظُم البيئية لإعادة النمر العربي إلى موطنه الأصلي، والحفاظ على بيئتها الطبيعية.

ويقع إطلاق محمية شرعان الطبيعية تحت مظلة "رؤية العلا" التي دشنتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا. وتسعى هذه الرؤية إلى إحداث تحولات مسؤولة في المنطقة، وذلك من أجل الموازنة بين حماية التراث الطبيعي والثقافي الغني، ومشاريع المملكة الطموحة لتهيئة المنطقة لاستقبال الزوار من شتّى بقاع العالم.