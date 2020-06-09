دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال العقد الماضي، غامر الآلاف من الأشخاص في استكشاف سلسلة جبال روكي، التي تقع غربي قارة أمريكا الشمالية، بحثاً عن صندوق كنز مليء بالذهب، والياقوت، والزمرد، والماس.

وأخيراً انتهت هذه المغامرة بالعثور على الكنز.

وأعلن جامع التحف الآثرية، والذي أنشأ مغامرة البحث عن الكنز منذ 10 أعوام، فورست فين، يوم الأحد، أنه تم العثور على الكنز، وذلك عبر موقعه على الإنترنت.

وكتب فين، البالغ من العمر 89 عاماً، في الإعلان أن صندوق الكنز كان مخبأً تحت مظلة من النجوم، بين نباتات جبال روكي المشجرة، ولم ينتقل من موقعه حيث خبأته قبل أكثر من 10 أعوام.

وأضاف فين :"أنا لا أعرف الشخص الذي وجده، ولكن القصيدة الموجودة في كتابي قادته إلى موقعه المحدد."

وأوضح فين لصحيفة "Santa Fe New Mexican" أن الكنز عثر عليه قبل أيام قليلة من قبل رجل لا يريد ذكر اسمه. ومع ذلك، أشار إلى أن الرجل كان من "الشرق الخلفي" وأنه أكد اكتشافه عن طريق إرسال صورة لثرواته المكتشفة حديثاً.

وأشار فين إلى أن الكنز، الذي تقدر قيمته بأكثر من مليون دولار، كان وسيلةً لإلهام الأشخاص لاستكشاف الطبيعة وإعطاء الأمل للمتضررين من أزمة الركود الاقتصادي.

وأدرجت الأدلة المؤدية إلى موقع الكنز في قصيدة مؤلفة من 24 سطراً نشرت عام 2010 داخل كتاب قصة حياة فين، والتي تحمل عنوان "Thrill of the Chase"، الذي يترجم إلى "متعة الملاحقة".

وبحسب تقدير فين، فإن نحو 350 ألف شخص من جميع أنحاء العالم ذهبوا للبحث عن الكنز، وفقاً لما نقلته صحيفة "Santa Fe New Mexican". كما أن بعضهم تركوا وظائفهم لتكريس حياتهم بالكامل للبحث عن الكنز.

وقال فين عبر موقعه على الإنترنت: "أقدم التهنئة لآلاف الأشخاص الذين شاركوا في البحث وآمل أن يستمروا بالمشاركة في فرص الاكتشافات الأخرى".