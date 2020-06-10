محمية السلاحف بقطر.. وشقيق الأمير: مشاهد لا يمكن نسيانها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مقطع فيديو لمحمية الحمس للسلاحف في شمال قطر، واصفا تلك المشاهد بالتي لا يمكن نسيانها.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ جوعان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق على الفيديو: "في محمية الحمس (السلاحف) شمال قطر مشاهد لا يمكن نسيانها، المحافظة على الحياة الفطرية شي جميل ..شكراً لكل من يشتغل في مثل هذي المشاريع.."

ويذكر أن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار هو أحد المشاريع تحت إشراف وزارة البلدية والبيئة القطرية وبتمويل من قطر للبترول وتنفيذ مركز العلوم البيئية بجامعة قطر بالتعاون مع فريق من إدارة الحماية والحياة الفطرية.

وبلغ عدد الأعشاش المنقولة إلى الموقع المحمي بشاطئ فويرط (112) عش، كما تم أخذ القياسات اللازمة للسلاحف وتنظيفها من القواقع ومعالجة بعض الجروح بها، ويعتبر هذا العدد غير مسبوق حيث وصل أعلى رقم العام السابق لعدد (91) عش، وفقا لوزارة البلدية والبيئة القطرية، في تقرير الأسبوع الماضي.