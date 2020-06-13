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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُلغيت العديد من حفلات التخرج التقليدية في ظل جائحة فيروس كورونا. وبدلاً من ذلك، حصل خريجو عام 2020 حول العالم على مراسم مبتكرة من نوعها تتماشى مع القيود التي فرضتها الجائحة.

وفي البحرين، أقامت مدرسة بيان البحرين لخريجي مرحلة الثانوية حفل تخرج مبتكر في حلبة البحرين الدولية في الصخير جنوب العاصمة البحرينية، المنامة، في 10 يونيو/حزيران.

وفي البحرين، أقامت مدرسة بيان البحرين حفل تخرج في حلبة البحرين الدولية.

وتميز الحفل، الذي شهد تخرج 82 شخصاً، بالتزامه لقواعد التباعد الاجتماعي، وذلك للتقليل من خطر التعرض لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

الخريجون وهم يحافظون على المسافة اللازمة بينهم.

وبقي الطلبة وعائلاتهم في سياراتهم.

وبعد تطهيرهم وارتدائهم لكمامات الوجه، مشى الطلبة من سياراتهم إلى المسرح لاستلام شهاداتهم.

بقي الطلبة في سياراتهم مع عائلاتهم، وارتدوا كمامات الوجه عند صعودهم إلى المسرح لاستلام شهاداتهم.

وأثناء انتظارهم في طابور لاستلام شهاداتهم، يمكن رؤية الطلبة وهم يقفون على علامات وُضعت على الأرض بغرض الحفاظ على المسافة اللازمة بين كل شخص.

الخريجون وعائلاتهم وهم يستمتعون بمشاهدة الألعاب النارية في حلبة البحرين الدولية.

ووشهدت حلبة البحرين أول سباق في عام 2004 عندما تم تنظيم سباق الجائزة الكبرى للـ"فورمولا 1" في المملكة، لتصبح بذلك أو حلبة تستضيف بطولة العالم للـ"فورمولا 1" في الشرق الأوسط، وفقاً لما هو مذكور في الموقع الرسمي للحلبة.