دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع بقاء الطائرات في الأرض، وإيقاف معظم جوانب السياحة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، توصل مطار تايواني إلى حل فريد لمساعدة الأشخاص على الحصول على جرعتهم من السفر.

وسيعطي مطار "سونغشان" في تايبيه 90 شخصا الفرصة للقيام بجولة في مطارهم، وإعادة عيش تجربة المرور عبر إجراءات الهجرة، والصعود على متن طائرة، ثم النزول منها للعودة إلى بلادهم.

وفي منشور إعلاني عبر موقعه عبر الإنترنت، كتب المطار: "إذا لم تستطع المغادرة، إذاً، تظاهر أنك تسافر للخارج في سونغشان".

مطار "سونغشان" في تايبيه.

ويُعد "سونغشان" الأصغر بين مطارين في تايبيه، وهو يقع وسط المدينة بجانب نهر "كيلونغ".

وتم إيقاف السياحة الدولية بشكل فعال في معظم أنحاء العالم، إذ أغلقت البلدان حدودها في محاولة لتجنب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أصاب أكثر من 7 ملايين شخص حول العالم بالفعل.

وتبحث بعض البلدان بالفعل عن طرق مبتكرة لتعزيز قطاعات السياحة الخاصة بها، وتعمل أستراليا ونيوزيلندا على سبيل المثال على تنظيم "فقاعة سفر" بينهما.

وأغلقت تايوان حدودها في مارس/ آذار وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، وما زال الأجانب ممنوعون من زيارة الجزيرة.

وبحسب المنشور الخاص بالمسابقة، ستكون هناك 3 جولات خاصة بمطار "سونغشان"، في 2، و4، و7 من يوليو/ تموز.

وستستغرق الجولات نصف يوم، وهي ستُتيح للزوار تجربة ما سيكون عليه الحال عند المرور عبر إجراءات الهجرة، ثم الصعود على متن الطائرة، ثم يتبع ذلك عملية العودة إلى البلاد والخضوع لإجراءات الهجرة مجدداً.

وسيتمكن المشاركون من الصعود على متن طائرة كما لو كانوا يستقلونها من أجل رحلة.

وسيكون المشاركون من أوائل الأشخاص الذين سيختبرون المرافق الجديدة للمطار، حسب ما ذكره المنشور، كما يمكن للزوار "إكمال مهمات"، وأخذ "هدايا غامضة وحصرية" معهم إلى المنزل.