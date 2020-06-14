بين أحضان الجبال ووسط الثلوج.. أغرب أماكن الصلاة من حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تدرجات ألوان خلابة تغطي مساحات الأرض، وشلالات متدفقة من أعالي جبال شاهقة، وغيوم قطنية تزين السماء.. صور لمناظر طبيعية ومختلفة تسحر عين المشاهد، ولكن لم تكتمل عناصر هذه اللوحة الفنية سوى بوجود أشخاص يمارسون صلواتهم في أماكن ربما تكون غريبة بالنسبة لك.

وبدأت المصورة الفوتوغرافية سانا أولاه بنشر صور التقطتها شخصياً، عبر "إنستغرام"، لأشخاص يصلون في أماكن مختلفة خارج المسجد، ولكن سرعان ما حظي حسابها بإعجاب 27 ألف متابع من مختلف البلاد حول العالم.

ورغم أن القصة التي تقف وراء حساب "Places You’ll Pray"، أي "الأماكن التي ستصلي فيها"، بسيطة جداً، ولكنها في الواقع ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمصورة أولاه، التي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أحد الأيام، ذهبت أولاه برفقة شقيقتها إلى السوق، التي اقترحت أن تصلي في غرفة الملابس بمجرد أن حان وقت صلاة العصر.

وفكرت المصورة الفوتوغرافية للحظات قليلة حول ردة فعل الأشخاص، الذين لا يعرفون ما تقوم الشقيقتان به، ولكن سرعان ما علمت أن كثيرين لديهم تجارب مماثلة.

وقد تكون بعض الأماكن التي يصلي المسلمون فيها شائعة، كالمكتبات والمطارات والمطاعم. ولكنك حتماً ستتفاجأ، مثل أولاه، عندما تجد أشخاصاً يؤدون صلواتهم وسط ثلوج القارة القطبية الجنوبية أو على جرف في نيوزيلندا.

وفي حديث المصورة الفوتوغرافية مع موقع CNN بالعربية، قالت: "لا أستطيع تخيل نفسي في أي من هذه الأماكن بسبب الخوف من المرتفعات وعدم الارتياح التام وسط الثلوج، ولكنني أقدّر ذلك من بعيد".

وكل أسبوع تقريباًً، تصل إلى المصورة الفوتوغرافية صوراً ذات طبيعة خلابة ومرفقة بمشاعر صاحب الصورة، إذ أوضحت: "9 من أصل 10 أشخاص يقولون إنه أفضل مكان صلّوا فيه، ما يجعلهم يشعرون بقرب أكثر إلى الخالق".

وتلقت أولاه الكثير من الصور، التي يصعب عليها أحياناً اختيار أجملها، ولكنها لا تنسى إحدى الصور الأولية التي وصلتها، وهي لرجل يصلي في جبال قراقرم، في باكستان.

ورغم أنها كانت فخورة بمعرفتها الثقافية من الناحية الجغرافية، إلا أن هذا الحساب جعلها أكثر وعياً بمواقع مختلفة.

ويبقى تشجيع الناس للمصورة الفوتوغرافية، سواء من قبل المسلمين أو غير المسلمين، هو ما يدفعها للمضي قدماً. واليوم، تسعى أولاه إلى الاستمرار في جمع الصور لأشخاص يصلون في أماكن خارج المسجد، من جميع أنحاء العالم.