دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الطيران المدني المصري، الطيار محمد منار، استئناف رحلات الطيران الدولية عبر جميع المطارات، وذلك بشكل تدريجي اعتبارًا من أول يوليو تموز المقبل.

وقال وزير الطيران المدني المصري، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن الرحلات ستُستأنف مع الدول التي ستفتح مطاراتها بموجب خطة الحكومة لإعاداة تشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران.

وفي 19 مارس أذار الماضي، أوقفت الحكومة المصرية رحلات الطيران الدولية، ضمن قرارت احترازية اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار وزير الطيران المدني المصري إلى أنه جرى اتخاذ إجراءات على المسافر الالتزام بها قبل صعوده إلى الطائرة.

وتشمل الإجراءات ضرورة توقيع المسافر إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر قبل تسلم الـboarding pass، وتقديم المسافرين القادمين إلى البلاد لنتائج اختبار "PCR" قبل موعد السفر بنحو 48 ساعة.

والتزام المسافرين باحتياطات المسافات الآمنة في صفوف الانتظار، في حال الصعود والنزول من الطائرة.

بجانب ارتداء الكمامات بشكل إجباري داخل الطائرة، سواء للركاب أو أطقم الضيافة، فضلا عن تقديم وجبات جافة ومشروبات مُعلبة فقط، فضلا عن توفير مطهرات وقفازات وكمامات في حقيبة خاصة بكل مسافر على الطائرة.

وحظرت الإجراءات توزيع أي مطبوعات ورقية، وخصصت أماكن لذوي الأمراض المزمنة ممن يصعب عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، فيما تحدد آخر صفين بالطائرة لعزل الركاب الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، مع تخصيص دورة مياه مستقلة لهم.

وأكدت سلطات الطيران المدني المصرية قيام مطاراتها بعمليات تعقيم وتطهير داخلها، إضافة إلى ارتداء جميع المتواجدين فيها للكمامات، وقياس درجة الحرارة عبر بوابات التعقيم، مع تعقيم الحقائب قبل وضعها على سير الأمتعة.