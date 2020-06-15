ستفتح أبوابها أمام السياح الثلاثاء..ما هي القواعد الجديدة للسفر إلى قبرص؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع كثافة سكانية تبلغ 6 أشخاص لكل ميل مربع، ربما لم تكن ولاية وايومنغ يوماً وجهةً جذابة لقضاء العطلات كما هي الآن.

ونظراً لأن موسم العطلة الصيفية يلوح في الأفق، وسط إجراءات التباعد الاجتماعي، فلا عجب أن تصبح دولة رعاة البقر فجأةً وجهة شعبية.

وهناك منتجع وحيد في ولاية وايومنغ يقدم ما يمكن لعدد قليل من الفنادق تقديمه، أي مزرعة خاصة بك حيث يمكنك الاستمتاع بالحجر الصحي في رفاهية مطلقة.

يحتوي مكان الإقامة على 9 كبائن تم ترميمها تاريخيا بأحجام مختلفة

ويقدم فندق "Magee Homestead"، الواقع في بلدة ساراتوغا ذات المناظر الخلابة والنائية، مجموعته المكونة من 9 مقصورات راقية لأولئك المحظوظين الذين يمكنهم تحمل سعر باهظ، أي ما لا يقل عن 25 ألف دولار في الليلة لاستئجار العقار بأكمله.

ومع اختيار معظم المجموعات للبقاء 7 ليالٍ على الأقل، فإن التكلفة تبلغ 175 ألف دولار كحد أدنى.

وبطبيعة الحال، فإن وسائل الراحة التي يحصل عليها الضيوف وفيرة بشكل غير متوقع. ويشمل سعر الليلة الإقامة بالغرف، والوجبات، ومعظم الأنشطة، على الرغم من أنه سيتعين على الضيوف إنفاق المزيد مقابل خدمات معينة مثل علاجات السبا.

يمكن تصميم كل شيء تقريباً وفقاً لرغبات الضيوف، من الأنشطة الجماعية إلى الوجبات المخصصة

ويعد فندق "Magee" جزءاً من مجموعة فنادق "Relais & Chateaux" المرموقة، وهو واحد من أكثر المزارع المرموقة في البلاد.

ويقع مكان الإقامة على مساحة 30 ألف فدان خاص من البراري والجبال والأنهار، وجميعها بمثابة ملعب لضيوف المنتجع.

وتتضمن أماكن الإقامة على 9 مقصورات تم ترميمها تاريخياً، والتي تحيط بحفرة نار مركزية. وأكبر الهياكل تشبه المنازل الصغيرة، وتضم 3 غرف للنوم ومطبخ كامل، وتتميز بديكور داخلي غربي مثالي بالإضافة إلى إطلالات مذهلة على البرية المحيطة.

تقدم مزرعة ولاية وايومنغ أماكن إقامة خاصة في المزرعة، ولكن سعر العزلة الفخمة ليس زهيداً

وتشمل الأنشطة ركوب الخيل، والتجول في مكان الإقامة على متن سيارة "Polaris Ranger" لجميع التضاريس، وجلسة ضخ الأدرينالين من كرة الطلاء على مرج خاص على قمة تل.

كما يمكن للضيوف الاسترخاء في المنتجع العلاحي الخاص الموجود في الموقع، والذي يضم مسبحاً في الهواء الطلق ومغارة داخلية للغطس في وقت متأخر من الليل.

يقدم فندق Magee Homestead في وايومنغ ما يمكن لعدد قليل من الفنادق تقديمه أي مزرعة خاصة بك للعزلة وسط رفاهية مطلقة

والجدير بالذكر أن هذا التأجير بالكامل للمنشأة لم يكن ليحدث تقريباً.

وكان فندق "Magee"، الذي يعد جزءاً من المنتجع الأكبر لـ "Brush Creek Ranch"، يخطط للبقاء مغلقاً طوال موسم 2020 بأكمله.

وشعرت إدارة الفندق في الأصل أن النزل هو الأكثر احتمالاً لجذب الضيوف خلال الجائحة، لذلك خططت لدمج الموظفين في مكان واحد فقط. ولكن بعد ذلك، "بدأنا في تلقي الكثير من الاستفسارات حول عمليات الاستحواذ الخاصة"، بحسب ما قاله مالك "Magee Homestead"، جيريمي بلناب.

وأوضح بلناب: "كانت العائلات مهتمة حقاً بالسفر والحلم ورؤية عائلاتهم مرة أخرى ، إذ لم يكونوا جميعًا في الحجر الصحي معًا. لذلك ، اعتقدنا أنه من المنطقي الانفتاح على عمليات الشراء".

تتوفر طاولة البلياردو والمنطقة المشتركة مع الألعاب من أجل خيار بديل للضيوف خلال يوم ممطر

وبالنظر إلى الجدول الزمني الصيفي العادي للمنتجع الذي يمتد فقط من 20 يونيو/حزيران حتى نهاية سبتمبر/أيلول، كان العقار قادراً بالفعل على إنقاذ جزء من موسمه المزدحم.

وعادةً تبدأ أسعار الغرف من ألف دولار للشخص الواحد في الليلة، مع وجود ضيفين على الأقل في كل غرفة.

تشبه أكبر الكبائن بالمزرعة المنازل الصغيرة، مع 3 غرف نوم ومطبخ كامل، بالإضافة إلى ديكور إقليمي مميز

ويمكن تصميم كل شيء تقريباً وفقاً لرغبات الضيوف، من الأنشطة الجماعية إلى وجبات مخصصة، وفقاً لما قاله بلناب

وبصرف النظر عن الأنشطة المصممة والكبائن الفخمة، يشتهر فندق "Magee" بمطبخه المبتكر الذي يتمتع بمكونات الغرب الأمريكي.



كما يمكن للضيوف في أماكن الإقامة التي تضم مطابخ أن يحضرون الطعام بأنفسهم من منتجات المزرعة.