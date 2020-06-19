هل تود زيارتها؟ حديقة من المنحوتات تحت الماء في جزر البهاما

تجربة العمر.. السباحة مع السلاحف البحرية في جزر البهاما

للباحثين عن الاسترخاء بأحضان الطبيعة.. عليك بزيارة هذه الجزر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يوجد في جزر البهاما 700 جزيرة، وألفي شاطئ، و32 منتزهاً وطنياً، ونصب فني واحد موجود تحت الماء.

وأمام الساحل الغربي لجزيرة بروفيدانس الجديدة، سيكتشف الزوار موقعاً لا ينسى، وهو حديقة "BREEF Coral Reef Sculpture Garden".

ففي عام 2014، كلفت الحديقة ثلاثة فنانين لإنشاء منحوتات يمكن أن تعيش تحت الأمواج.

ويعد "Ocean Atlas" هو أكبر تمثال نحته الفنان البريطاني الشهير والناشط في مجال المناخ، جايسون دي كايرس تايلور. كما ابتكر الفنان ويليسي تاينز منحوتة "Virtuoso Man"، وساهم أندريت جون في تصميم "Lucayan Face".

والمشروع هو من بنات أفكار تاينز، الذي استلهمه من أعمال تايلور تحت سطح الماء، حيث شكل نقطة جذب سياحية فورية ذات تأثير إيجابي على البيئة والحياة البحرية.

وقال تايلر لـCNN: "عملنا جميعاً في نفس الفناء لمدة 6 أسابيع تقريباً"، مضيفاً أن المشروع كان صعباً جداً للبناء، خاصة أنه كان موسم الأمطار.

وإلى جانب جذب الزوار لممارسة تجربة الغوص، ينمو مرجان "Staghorn"، وهو مهدد بالانقراض، في حديقة "BREEF"، منذ عام 2015.

ففي بريد إلكتروني، كتب متحدث باسم "BREEF" لـCNN: "يتم زرع هذه الشعاب المرجانية لإعادة تأهيلها لدينا، والمزيد من الشعاب المرجانية يعني المزيد من الأسماك".

وبمجرد إعادة فتح جزر البهاما أمام السياح، ستجد عملاً ساحراً مغموراً بانتظارك في حديقة المنحوتات، إضافة إلى مياه الجزيرة الدافئة.