عالم المصريات زاهي حواس يكشف عن ظاهرة شمسية بأهرامات الجيزة

View this post on Instagram

I watched yesterday with my colleague Dr. Mark Lehner, who specializes in the Giza Pyramids, the Summer Solstice, as the sun sets completely between the pyramids of King Khufu and Khafre. This phenomenon is similar to the hieroglyphics sign of the Sphinx’s name, which means "Horus in the horizon", as the symbol of the horizon shows two pyramids with the sun disk between them. This phenomenon occurs every year on June 21-22 and is considered the most important solar phenomenon that occurs in Egypt. Another solar phenomenon at Giza is the sun’s alignment on the Sphinx’s shoulder, on March 21-22 and September 21-22, and I think that these phenomena can have a positive effect in encouraging tourism to Egypt. I have written with Dr. Lehner the most important and recent book on the history and monuments of Giza and published in English, German and French, called “Giza and the Pyramids”. ‎شاهدت بالأمس مع زميلي د. مارك لينر المتخصص في آثار الجيزة عملية انقلاب الشمس الصيفي Solistice حيث قد غربت الشمس تماما بين هرمي الملك خوفو وخفرع. أن هذه الظاهرة تتشابه مع مخصص إسم أبو الهول وهو "حورس في الأفق" حيث أن رمز الأفق يظهر هرمين بينهما قرص الشمس ‎وهذه الظاهرة تحدث كل عام وذلك يومي 21-22 يونيو وتعتبر أهم ظاهرة شمسية تحدث في مصر. هذا ومن المعروف أن الشمس تتعامد أيضا على كتف أبو الهول وذلك يومي 21-22 من مارس وكذلك 21-22 سبتمبر وأعتقد أن هذه الظواهر يمكن أن يكون لها تأثير في تشجيع السياحة لمصر ‎وقد كتبت مع د. لينر أهم وأحدث كتاب عن تاريخ وآثار الجيزة ونشر باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية