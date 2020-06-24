عالم المصريات زاهي حواس يكشف عن ظاهرة شمسية بأهرامات الجيزة

بعد ترميم استمر 14 عامًا.. مصر تعيد فتح هرم زوسر الأقدم في العالم أمام الزوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت منطقة آثار الهرم، مساء الاثنين، ظاهرةً فلكيةً مميزة، حيث غربت الشمس تماماً بين هرمي الملك خوفو والملك خفرع.

زاهي حواس يكشف عن أهم ظاهرة شمسية في مصر شاهد أمس عالم الاثار المصرية الدكتور" زاهي حواس" والدكتور "مارك لينر"... Posted by Dr. Zahi Hawass on Tuesday, June 23, 2020

وأوضح عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، الذي حضر مشهد الغروب مع الدكتور مارك لينر، المتخصص في آثار الجيزة، أن هذه الظاهرة تعرف بـ"الإنقلاب الشمسي الصيفي"، وفقاً للبيان الصادر عن الصفحة الرسمية لعالم المصريات، الدكتور زاهي حواس، على موقع "فيسبوك".

وقال حواس إن هذه الظاهرة "تتشابه تماماً مع مخصص اسم أبو الهول، حورس في الأفق، إذ يُظهر مخصص الأفق هرمين بينهما قرص الشمس، وفقاً للبيان.

وأشار حواس إلى أن هذه الظاهرة تحدث كل عام في يومي 21 و22 من شهر يونيو/حزيران، وتعد بمثابة أهم ظاهرة شمسية تحدث في مصر، من وجهة نظر حواس ولينر، بحسب البيان.

كما أشار حواس إلى أن الشمس تتعامد على كتف أبو الهول، وذلك في يومي 21 و22 من مارس/ آذار، وفي 21 و22 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وأضاف حواس أنه يمكن أن تكون لهذه الظواهر الفلكية تأثير من شأنه التشجيع على السياحة لمصر، وفي الوقت ذاته يمكن لهذه الظواهر أن "تسحب البساط من ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل"، وفقاً للبيان.

ومن الجدير بالذكر أن زاهي حواس ومارك لينر قد كتبا "أهم كتاب عن تاريخ الجيزة"، والذي نشر باللغة الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، وفقاً للبيان.