سؤال يراود الكثيرون.. هل يجب أن تزور "ديزني لاند" بعد إعادة افتتاحها؟

ديزني لاند في شنغهاي تفتح أبوابها من جديد أمام الزوار في ظل فيروس كورونا

بعد 91 عامًا.. ميكي ماوس وصديقته ميني يقومان بأول جولة سياحية لهما في ديزني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "ديزني"، يوم الأربعاء، أنها ستؤجل إعادة افتتاح "ديزني لاند" ومنتزه "ديزني كاليفورنيا أدفينشر"، دون تقديم أي موعد جديد.

وتظهر هذه الخطوة أن الوباء هو حقيقة من حقائق الحياة ولا يمكن إنكارها. ولكن، لا يزال بإمكاننا أن نتوقع إعادة افتتاحها يوماً ما في المستقبل.

وحتى ذلك الوقت، ستطرح على نفسك سؤالاً واحداً بالتأكيد.. هل يمكنني الذهاب؟

ويقول الطبيب ويليام شافنر، وهو أخصائي الأمراض المعدية في مركز "فاندربيلت" الطبي في ناشفيل، إنه عليك التفكير قبل الذهاب إلى المنتزهات الترفيهية، في الحالات الآتية:

عمرك 65 عاماُ وما فوق

مصاب بأمراض مزمنة أو أمراض القلب والرئة

تعاني من نقص المناعة

ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري

ومن المهم أيضاً مراقبة وضعك الصحي خلال الأيام التي تسبق زيارتك لـ"ديزني لاند"، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاسة الشم بشكل مفاجئ.

وفي هذه الحال، يجب أن تتوجه إلى عيادة الطبيب بدلاً من "ديزني لاند".

هل تعتبر المنتزهات الترفيهية عالية الخطورة؟

بحسب مقياس الخطورة، الذي يتراوح من الرقم 1 إلى الرقم 10، صنفت المنتزهات الترفيهية بكونها تحتل الرقم 8، أي مرتفعة الخطورة نسبياً، كحفلات البوفيه، والكنائس، والملاعب الرياضية.

ويقول شافنر إنه يجب أن تحدد ما إذا كانت الفائدة تستحق المخاطرة. وفي حال قررت الذهاب إلى المنتزهات الترفيهية، تنصحك طبيبة الغدد الصماء في مدينة كورفاليس، شانون هوبسون، بارتداء قناع الوجه بشكل مريح حتى لا تضطر إلى لمسه لاحقاً.

ويقدم مارتن لويسون، وهو أستاذ مشارك في إدارة الأعمال بكلية "فارمنجديل ستيت" بنيويورك، وجهة نظره الخاصة حول زيارة المنتزهات الترفيهية.

ويقول لـCNN: "من الواضح أنها ستكون تجربة ناقصة من نواح كثيرة، فالأشخاص الذين يحبون المنتزهات الترفيهية، يفضلون وجود حشد من الناس".

وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص، ربما عليك التفكير جيداً بتأثير ذلك على متعتك كاملة، في حين أنه سيشعر الأشخاص الآخرين براحة أكبر مع اتباع الكثير من تدابير السلامة.