هل تجربه؟ طبق جديد يجمع بين البيتزا والنودلز وقد تحتاج إلى عيدان الطعام

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تعرّف إلى آخر صيحات "البيتزا"..علبة صديقة للبيئة يمكن تناولها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما ستحتاج إلى عيدان الطعام الرفيعة لتناول هذه البيتزا! تعاون مطعم "بيتزا هت" في تايوان مع مطعم "مينيا موساشي" باليابان، لإعداد أول طبق بيتزا الرامن في العالم.

تتألف البيتزا الجديدة من إضافات مختلفة، منها شرائح لحم الخنزير، والسمسم الأبيض، والفلفل الطازج، وبيض نصف مسلوق، إضافة إلى نودلز الرامن السميكة.

ولم يكن هذا ابتكار "بيتزا هت" في تايوان الوحيد، حيث سبق أن قدمت بيتزا الدوريان، وبيتزا شاي الفقاعات، وغيرها.

وتقول "بيتزا هت" في تايوان، لـCNN، إن هذه البيتزا الإبداعية هي في الواقع وسيلة لجلب المتعة لزبائنها. وأوضحت مديرة التسويق في المطعم، ليلي تشو: "يعيش المستهلكون التايوانيون حياة مضغوطة مع ساعات عمل طويلة وتكاليف معيشة مرتفعة. أصبح مشهد الطعام الإبداعي ملاذاً مثيراً ومبدعاً. يبحث التايوانيون عن لحظات سريعة من الفرح لتخفيف الضغوط اليومية".

ولا يعد مطعم "بيتزا هت" الوحيد الذي يقدم إضافات غير متوقعة إلى أطباقه، حيث سبق أن أضاف مطعم "Domino's" شاي الفقاعات إلى البيتزا الخاصة به.

وفي حال تساؤلك عن كيفية تناول بيتزا الرامن، سواء باستخدام عيدان الطعام الرفيعة أو من دونها، تقول تشو: "نرحب بالطرق المبتكرة والمختلفة حول كيفية تناول بيتزا الرامن الجديدة، لكنها ستكون بالتأكيد أول رامن يتم استهلاكها باليد".