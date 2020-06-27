شاهد مراسم الحراسة على قبر أرطغرل في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تلفزيون TRT التركي الرسمي، مقطع فيديو يظهر مراسم تغيير الحراسة على قبر أرطغرل بن سليمان شاه الذي يعتبر والد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية.

مراسم الحراسة التقليدية أمام ضريح #أرطغرل غازي.. بعد شهرين من إغلاقه بسبب كورونا يفتح ضريح أرطغرل أبوابه للزوار في مدينة #بيلجيك التركية https://t.co/EvxXTBuNsr

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القناة التركية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقالت في تعليق عليها: "مراسم الحراسة التقليدية أمام ضريح أرطغرل غازي.. بعد شهرين من إغلاقه بسبب كورونا يفتح ضريح أرطغرل أبوابه للزوار في مدينة بيلجيك التركية".

ويذكر أن شخصية أرطغرل التي برزت مؤخرا بعد أعمال فنية تلفزيونية بمسلسل تركي يحمل اسمه، إلى جانب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجّده فيها، حيث قال في ذكرى وفاته الأخيرة، قائلا إن "جذور هذه الحضارة امتدت بفضل نضال وتعاضد الشعب التركي، وملاحم بطولية كُتب اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب.. أرطغرل أنار درب رجالات الدولة من بعده، وفي مقدمتهم ابنه عثمان، وذلك عبر حكمته وفطنته وعدله في الحكم".

على الصعيد الآخر كان المؤرخ الكويتي، سلطان الأسقه، قد أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته حول شخصية أرطغرل قائلا في مقابلة على قناة روتانا خليجية في مارس/ اذار الماضي: "في البداية الدولة العثمانية، إذا تكلمت عن العثمانيين فأنت تتكلم عن الأتراك، الأتراك إذا أردت أن تفحص هذه الدولة فأنت ستتكلم عن نشأتهم ومن أين أتوا، هم الأتراك الذين أسسوا الدولة العثمانية أو ما يُعرف بأرطغرل، تلك الشخصية الأسطورية الباهتة التي لا نعلم عنها شيئا إلا من خلال الأساطير.."