المجلس العالمي للسفر والسياحة يصنف تونس كبلد آمن للسفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع رفع القيود ببطء، لا يعني ذلك بالضرورة استعداد الأشخاص للسفر خارجاً، وذلك بسبب خوفهم على صحتهم بظل جائحة فيروس كورونا التي لا تزال مستمرة. ولكن، عندما يأتي الأمر إلى تونس، قد يشعر المسافرون بالطمأنينة عند معرفتعم عن تصنيف تونس كبلد آمن لاستقبال السياح من قبل المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وأعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة "WTTC"، الجمعة، أن تونس حصلت على علامة "السفر الآمن" باعتبارها بلد جاهز على المستوى الصحي لاستقبال الوافدين، بحسب تغريدة من وزارة السياحة والصناعات التقليدية لتونس في "تويتر".

تونس تتحصل على علامة "السفر الآمن" كبلد جاهز على المستوى الصحي لاستقبال الوافدين أعلن، اليوم، المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) في بلاغ رسمي عن تصنيف تونس كبلد آمن وجاهز على المستوى الصحي "Safe Travels " لاستقبال الوافدين والسياح بكل أمان. https://t.co/MC4oe4VfEj

وتسمح علامة "السفر الآمن" المسافرين من التعرف على الحكومات، والشركات التي اعتمدت على بروتوكولات عالمية موحدة للصحة والنظافة، وذلك كي يستطيع المسافرين الاستمتاع بتجارب سفر آمنة، وفقاُ لما هو مكتوب في الموقع الرسمي للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

سياح في تونس 28 يونيو/حزيران في عام 2019.

وبحسب ما هو مكتوب في موقع المجلس، قال وزير السياحة والصناعات التقليدية في تونس، محمد علي التومي: "نجحت تونس في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وبفضل الإجراءات الصارمة والاستباقية التي اتخذتها الحكومة، تمكنت تونس من السيطرة على الموقف. ونحن اليوم فخورون بأن نكون أول دولة تُعيد فتح حدودها في شمال أفريقيا بحلول 27 يونيو/حزيران".

ومن خلال علامة "السفر الآمن"، أقر المجلس العالمي للسفر والسياحة بروتوكول الصحة لمكافحة "كوفيد-19" الخاصة بوزارة السياحة التونسية، والتي توافقت مع توصيات منظمة الصحة العالمية، والمعايير الأوروبية، ويدل ذلك على أن تونس "جاهزة وآمنة للترحيب بالضيوف من أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة ممتعة وآمنة في تونس"، وفقاً لما قاله التومي.