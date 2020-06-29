دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما سمعت الكثير والكثير عن مدينة دبي، سواء عن ناطحات سحابها أو حتى عن شوارعها التي لا تتوقف فيها الحياة، حتى في أوقات الليل.

وإذا ظننت أن الهدوء والسكون سيعم أرجاء المدينة خلال الليل، بعد انتهاء الأشخاص من أعمالهم وقضاء احتياجاتهم، فأنت حتماً مخطئ! إذ على العكس تماماً، ستتفاجأ عند مشاهدتك منظر المدينة من السماء.

وبدوره، قرّر المصور الإماراتي، معاذ بوخش، توثيق مدينة دبي من السماء، وبالتحديد فوق شارع الشيخ زايد، الذي يعد أحد أكثر الشوارع ازدحاماً (شاهد الفيديو أعلاه)

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المصور الإماراتي: "تعد دبي سريعة التطور ونابضة بالحياة.. وتتميز المدينة بجمالية مشهدها ليلاً، حيث تمتزج الأضواء والحركة بشكل لافت".

وأراد بوخش أن ينقل إلى المشاهد الطاقة التي تبعثها مدينة دبي ليلاً، من خلال استخدام تقنية الـ"Hyperlapse".

ويميل المصور الإماراتي إلى رصد كل ما هو غير اعتيادي وتندر رؤيته، حيث بات يصطحب كاميرته معه خلال عطلاته لتوثيق مناظر لا يمكن رؤيتها، عندما تكون على المستوى الأرضي.

ونالت أعمال المصور الإماراتي إعجاب الكثير من الأشخاص، الذين يميلون عادة إلى رؤيتها من منظور عين الطائر في السماء. واليوم، تبقى خطة بوخش واحدة، وهي الاستمرار في التعلم والتصوير، مع الاستمتاع بهوايته.