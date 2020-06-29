من بينها القاهرة وتونس.. طيران الإمارات تضيف رحلات جديدة لخدمات الركاب

شاهد.. طيران الإمارات تستعد لأطول رحلة في العالم دون توقف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل استئناف رحلاتها، تواصل طيران الإمارات توسيع خيارات السفر المتاحة أمام عملائها، وتضيف خدمات ركاب جديدة اليوم إلى كل من القاهرة وتونس، في 1 يوليو/ تموز، والمالديف وغلاسكو، في 15 يوليو/ تموز.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يرتفع عدد المحطات التي ستغطيها طيران الإمارات بخدمات ركاب في يوليو/ تموز إلى 52 مدينة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان صحة وسلامة الجميع.

وفيما يتعلق برحلات طيران الإمارات إلى تونس، سيقتصر السفر من دولة الإمارات على المواطنين التونسيين، والذين يحملون إذناً لإقامة دائمة بتونس. كما يسمح للركاب من دول أخرى معينة بالسفر عبر دبي إلى تونس مع أو بدون قيود.

وبالنسبة إلى الرحلات من تونس إلى مدينة دبي، فهي متاحة أمام العملاء الذين يلبون شروط الدخول إلى وجهتهم النهائية.

طيران #الإمارات تضيف رحلات إلى القاهرة وغلاسكو ومالي وتونس، وبذلك تصل شبكة وجهات الركاب إلى 52 مدينة في يوليو. https://t.co/Tt07vQTMKl https://t.co/qiqcNzQTxh

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه سيتمكن عملاء طيران الإمارات من السفر إلى دبي عقب الإعلان مؤخراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح، اعتباراً من 7 يوليو/ تموز، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمع.

ويذكر أن طيران الإمارات تطبق سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواء على الأرض أم في الجو، بهدف ضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها.

وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقائية مجاناً على الركاب، بحيث تتضمن كمامات وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

وتذكر طيران الإمارات العملاء أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

وينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية، بحيث تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما في ذلك "كوفيد-19". وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أهمية اطلاع المقيمين المتواجدين بالخارج على متطلبات دخولهم إلى دبي.