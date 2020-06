شجرة دم الأخوين باليمن.. هل هي الأغرب بالعالم؟

View this post on Instagram

Dragon Blood Tree is an endemic tree to the island of #Socotra in #Yemen, it is very unique in shape and grows in misty areas with low clouds, there are many stories of this legend and the thick red liquid of it… شجرة دم الأخوين لاتوجد في أي مكان آخر في العالم غير جزيرة سقطرى وما جاورها… كما علقت سابقاً هناك العديد من القصص عن تسميتها لدم الأخوين أو دم العنقاء ودم التنين… ولكن التحدي هو تناقص عدد هذه الأشجار خلال السنين الماضية ربما لعوامل بيئية أو اقتصادية فقد قدر العلماء تناقص هذه الأشجار بمعدل ٤٥٪ حتى عام ألفين وثمانين ومن بين الأسباب تغير الأوضاع المناخية خلال مئات من السنين الماضية حيث قلت نسبة الرطوبة وتكون الغيوم في مناطق تكاثر هذه الأشجار … فلماذا لا تزرع هذه الأشجار والعمل على تكاثرها في الأماكن الملائمة؟!