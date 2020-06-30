لا تغيب عنه الشمس.. قصر البارون يفتتح أبوابه من جديد في مصر
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور عامين من العمل الجاد في ترميم مشروع متكامل، يفتتح قصر البارون إمبان أبوابه، اليوم، أمام الزوار لأول مرة، وفقاً لإعلان وزارة السياحة والآثار المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".
ويقف القصر متميزاً عن بقية المدينة بلونه البني المحروق، بحسب وصف وزارة السياحة والآثار المصرية، عاكساً المكانة الرفيعة لمالكه، فهو بمثابة معلم أساسي في المشهد العمراني بالبلاد.
وأوضح منشور وزارة السياحة والآثار أن قصر البارون إمبان، وهو أيقونة مصر الجديدة، مستوحى من المعابد الكمبودية.
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بعد عامين من العمل الجاد في أول مشروع متكامل لترميمه وإعادته إلى رونقه، قصر البارون إمبان- أيقونة مصر الجديدة- الذي طالما جذب أنظار كل من مر به، يفتح أبوابه اليوم لأول مرة للزيارة، لترميمه وإعادته إلى رونقه ... القصر مستوحى من المعابد الكمبودية بناه رجل الصناعة البلچيكي ادوارد إمبان عام١٩١١. استمتعوا بلقطات من هذا القصر الأسطوري. After two years of hard work the iconic Palace of the Baron Empain, located in the heart of Heliopolis opens its doors to visitors for the first time. The Palace was built by the Belgian industrialist Edward Empain in 1911, and it’s inspired by Cambodian temples, and bares witness to the story of Heliopolis, the Sun City. Enjoy a sneak peak inside this historic wonder. @khaled.elenany #StaySafe #ExperienceEgypt #SameGreatFeelings
وقال وزير السياحة والآثار، خالد العناني، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "خالص شكري وتقديري لزملائي الذين عملوا بإخلاص وتفان، لإنقاذ هذا الأثر الرائع والحفاظ عليه للأجيال القادمة".
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الحمد لله وبعد عامين من العمل الجاد الحلم تحول إلى حقيقة. غدا يفتح قصر البارون أبوابه أمام الزائرين. إن افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع الأثري السياحي الهام، يؤكد على الدعم غير المسبوق الذي توليه مصر لقطاعي السياحة والآثار. خالص شكري وتقديري لزملائي الذين عملوا بإخلاص وتفان لإنقاذ هذا الأثر الرائع والحفاظ عليه للأجيال القادمة. After two years of hard work, the dream has come true. Tomorrow the Baron Empain Palace opens its doors to visitors. The opening of this iconic monument by H.E President Abd El-Fattah El-Sisi today, shows the unprecedented support Egypt is giving to tourism and antiquities. A heartfelt thank you to all my colleagues who worked with passion and devotion in the restoration project of this iconic monument.
وبحسب وزارة السياحة والآثار المصرية، أنشأ إدوارد لويس جوزيف إمبان هذا القصر، في الفترة ما بين العامين 1907-1911، وهو رجل أعمال بلجيكي الأصل، منحه ملك بلجيكا لقب "بارون" نظراً لما حققه من نجاحات اقتصادية كبرى، وقد كلف المهندس المعماري الفرنسي، ألكساندر مارسيل، بمهمة بناء هذه التحفة المعمارية.
ويتألف التصميم الداخلي للقصر من ثلاثة طوابق، يعلوها السطح، ويحيط بالقصر حديقة كبيرة من جميع الجهات.
ويشمل الطابق الأرضي غرفة استقبال، وغرفة طعام، إضافة إلى غرفة بلياردو. وبالنسبة إلى الطابق الأول، فهو يتألف من 4 غرف، تتميز كل منها بشرفة وحمامها الخاص. وأخيراً، يعد سطح القصر بمثابة مساحة مفتوحة تقع في أحد جوانب برج قصر البارون.
وكان قصر البارون قد تعرض لسنوات من الإهمال والتخريب والسرقة بسبب إغلاقه المستمر، وفقاً لما ذكره موقع بوابة الأهرام، حيث نسج الناس حوله الكثير من القصص الخيالية، حتى اتخذت البلاد قراراً ببدء أكبر مشروع ترميم وتطوير شامل للقصر في عام 2017.
وبحسب موقع بوابة الأهرام، يوجد داخل القصر ساعة أثرية قديمة، يقال إنها لا مثيل لها سوى في قصر بكنغهام الملكي بلندن، حيث توضح الوقت بالدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين، مع توضيح تغييرات أوجه القمر ودرجات الحرارة.
وصُمم القصر بحيث لا تغيب عنه الشمس، حيث تدخل أشعة الشمس جميع حجراته وردهاته، بحسب ما ذُكر بموقع بوابة الأهرام.
وكان قد جلب البارون إمبان معظم التماثيل الموجودة بالقصر من الهند، كما تتواجد عدداً من التماثيل أوروبية الطراز، والمصنوعة من الرخام الأبيض.