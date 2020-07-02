ما هي القواعد الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المسافرين؟

ما هي أفضل 8 أماكن لزيارتها في أوروبا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق الاتحاد الأوروبي رسمياً على مجموعة من التوصيات التي ستسمح للمسافرين بزيارة دول الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر من إغلاق حدوده الخارجية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكما كان متوقعاً، لا تشمل قائمة الدول الـ14 الولايات المتحدة الأمريكية، فهي لا تفي بالمعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي ليتم اعتبارها "دولة آمنة".

وتتطلب المعايير أن تكون حالات فيروس كورونا المؤكدة في البلدان المدرجة بالقائمة مماثلة أو أقل من حالات الاتحاد الأوروبي لكل 100 ألف مواطن، خلال الـ14 يوماً الماضية، بدءاً من 15 يونيو/ حزيران.

ولا يُوجد في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من الإصابات بـ"كوفيد-19" فحسب، بل أيضاً أكبر عدد من الوفيات، بحسب أحدث البيانات من جامعة جونز هوبكينز.

وبالتالي، يجب أن تنخفض معدلات الإصابة في البلاد بشكل كبير، إذا سيتم السماح للأمريكيين بدخول البلدان الأوروبية.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، لموقع CNN بالعربية عبر البريد الإلكتروني، حول سؤال ما إذا كان الحظر سيشمل أي شخص يحمل جواز سفر أمريكي، ولكنه ليس بالضرورة قادماً من الولايات المتحدة، أن: "الإقامة في بلد ثالث، حيث تم رفع قيود السفر المفروضة عنه، يجب أن يكون العامل المحدد، وليس الجنسية".

وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات: "إذا كنت تقيم في إحدى الدول المدرجة حالياً ضمن القائمة، قد يسمح لك بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي. على خلاف ذلك، لن يكون ممكناً في هذه المرحلة".

وإذا كان السفر عابراً دون الدخول إلى منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي، قد يكون ذلك ممكناً، ولكن يجب الاستفسار مع سلطات الدول المعنية.

ما هي قائمة الدول المدرجة في التوصيات؟

الجزائر

أستراليا

كندا

جورجيا

اليابان

الجبل الأسود

المغرب

نيوزيلندا

رواندا

صربيا

كوريا الجنوبية

تايلاند

تونس

الأوروغواي

ولا تعد الصين، حيث نشأ الفيروس، ضمن القائمة الأولية للدول الـ14. ولكن الاتحاد الأوروبي على استعداد بوضعها ضمن القائمة، إذا سمحت بدخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى حدودها.

هل يمكنك السفر عبر بلد آخر لتجنب القواعد؟

لا، سيتم الأخذ بعين الاعتبار مكان إقامتك، بدلاً من البلد الذي تسافر منه.

هل هناك استثناءات؟

وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إلى بعض الاستثناءات لهؤلاء الأشخاص من القيود المفروضة.. ما هي؟