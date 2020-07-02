دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادة ما نرى الكثير من السيارات الفاخرة على حلبات السباق المختلفة، ولكنها ليست المكان الوحيد الذي ستستمتع فيه بمشاهدة اللامبورغيني، حيث ستسنح لك فرصة رؤيتها أمام عتبة منزلك!

ولطالما كان محمد جيهانزب، وهو المدير العام لمجموعة "باكستان سوبرماركت" معجباً بهذا النوع من السيارات، حيث قرّر دمج هذا الشغف لاحقاً مع وظيفته في قطاع تجارة التجزئة.. ماذا فعل؟

تقوم "باكستان سوبرماركت" بإيصال جميع أغراض البقالة في سيارة لامبورغيني خضراء فاخرة. ولكن، يجب أن تصل قيمة مشترياتك لفاكهة المانجو لحوالي 100 درهم.

وفي حديث جيهانزب مع موقع CNN بالعربية، قال: "يُعرف المانجو بكونه ملك الفاكهة.. واكتسب المانجو الباكستاني سمعة عالمية جيدة من حيث طعمه الساحر ورائحته الجميلة، لذلك أردنا معاملته كالملك".

وتأخذ البقالة، التي افتتحت في دبي عام 1987، زبائنها في جولة ممتعة وقصيرة داخل السيارة التي تزيد قيمتها عن المليون درهم.

ورغم أن زبائن البقالة يأتون من جنسيات مختلفة في دولة الإمارات، إلا أن جميعهم يتشاركون في حب فاكهة المانجو الباكستاني.

وقال جيهانزب: "يفضلنا العملاء لأننا نستورد المانجو عن طريق الجو، وبذلك يتم المحافظة على لذة الحلويات الطبيعية في المانجو الطازج".

ويطلب العديد من الأشخاص من البقالة بإعلامهم حول موعد وصول مشترياتهم قبل 5 دقائق، حتى يتمكنوا من إحضار كاميراتهم وتوثيق هذه التجربة.

وأخيراً، يبقى هدف البقالة واحد، وهو رسم البهجة والابتسامة على وجوه الزبائن والأطفال، خاصة الذين لم يغادروا منازلهم لفترة من الوقت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.