دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة سيف الظاهري أن السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحاً في الفترة الحالية، وسيكون محدداً لدواع معينة ولفئات تم تحديدها، وذلك خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مرض "كوفيد-19".

وقال الظاهري بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إنه يتوجب على كل من ينوي السفر، تقديم طلب عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

الفئات والحالات المسموح لها بالسفر

الدراسة

تلقي العلاج الطبي

المهمة أو البعثة الدبلوماسية

المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص

رجال الأعمال في القطاعات التجارية والاقتصادية من المواطنين والمقيمين

المقيمون في دولة الإمارات الراغبين في السفر إلى بلدانهم والعودة

وأوضح الظاهري أهمية الاطلاع على الإرشادات الصحية الخاصة بفيروس "كوفيد-19" الصادرة في بلد الوجهة، حيث تطلب بعض الوجهات إجراء فحص قبل 48 ساعة، ولا يُسمح بالسفر إلا إذا كانت النتيجة سلبية.

وعند العودة من السفر، يشترط إجراء فحص "PCR" في المطار والحجر المنزلي لمدة 14 يوماً. وسيتم تطبيق الحجر لمدة 7 أيام، فقط للعائدين من الدول منخفضة الخطورة.

التأكيد على التوجيهات والإرشادات الحكومية التي يجب اتباعها للسفر. #انت_مسؤول #الجميع_مسؤول https://t.co/HI5OsoibrX

وأشار الظاهري إلى أنه يتعين على المسافر حجر نفسه في الفنادق المخصصة على نفقته الخاصة، في حال عدم توفر شروط الحجر المنزلي. كما يمكن للمسافر قضاء الحجر في المؤسسات الصحية، التي تتكفل بها الدولة.

ما هي الإرشادات الأخرى التي ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار عند السفر؟

يجب تعبئة استمارة إقرار الحالة الصحية عن طريق شركات الطيران إلكترونياً أو عند منصة تسجيل المسافرين

المصابون بالأمراض المزمنة يُنصحون بعدم السفر

لا يسمح بسفر الأشخاص أكثر من 70 عاماً إلا للعلاج

في حال مرض المواطن في الخارج يجب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ باستخدام التأمين الصحي الدولي

يجب على المواطن في الخارج التواصل مع بعثات الدولة في حال ظهور الأعراض

في حال كانت نتيجة الفحص للمسافر المواطن إيجابية يجب إبلاغ سفارة الدولة

وفي تغريدة نشرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عبر "تويتر"، قال الظاهري: "نحن في مرحلة مهمة وتحتاج التزام وتعاون الجميع لإنجاحها، وسيتم التحديث على اشتراطات السفر بناء على ما يتم رصده من متغيرات، مع تأكيدنا أن كافة الناقلات الوطنية في الدولة تراعي ما نص عليه بروتوكول السفر، وتلتزم بالمتطلبات المحددة من الوجهات المغادرة له".