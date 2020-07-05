مفهوم جديد لليخوت الفائقة قد يصبح مستقبل الإبحار الفاخر

نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن استغرق هذا المفهوم 20 عاماً على الأقل في التصنيع، يصف الفريق الذي يقف وراء يخت "إسكاليد"، القارب بأنه "مغير لقواعد اللعبة".

ويقال إن هذا اليخت الفريد، وطوله 25 متراً، هو الأول من نوعه الذي يتميز بهيكل "تريمونوران"، وهو مزيج بين الهيكل أحادي البدن وطراز "تريماران"، أي ثلاثي البدن.

تعاون المصمم باران أكلين مع جي. جيل بيلكرت من شركة تصميم اليخوت الهولندية "Anwigema"، والتي كانت تعمل على مفهوم "تريمونوران" لأكثر من عقدين من الزمن، لدمج مفهوم البدن المتعدد المبتكر في تصميم اليخوت الفاخرة

وأبصر هذا المشروع النور عندما تعاون المصمم باران أكلين مع جي. جيل بيلكرت من شركة تصميم اليخوت الهولندية "Anwigema"، والتي كانت تعمل على مفهوم "تريمونوران" لأكثر من عقدين من الزمن، لدمج مفهوم البدن المتعدد المبتكر في تصميم اليخوت الفاخرة.

وبحسب ما ذكره أكلين، يوفر مفهوم "تريمونوران"، المكون من ثلاثة هياكل رفيعة، لليخت "إسكاليد" مساحة نسبتها 30% على الأقل تفوق تصميم يخت مماثل بطراز الهيكل أحادي البدن، إلى جانب توفير استقرار أكبر ومقاومة أقل للمياه.

يخت "إسكاليد"، الذي يعمل بنظام دفع هيدروليكي، سيكون له سرعة قصوى تقدر بحوالي 42 عقدة

الإبحار بسلاسة

أما بالنسبة للسرعة، فإن "إسكاليد"، الذي يعمل بنظام دفع هيدروليكي، سيتمتع بسرعة قصوى تقدر بحوالي 42 عقدة.

وأوضح أكالين: "يوفر الهيكل سرعة قصوى وثباتاً مع طاقة أقل بسبب شكل البدن والوقود المائي تحت جسم السفينة".

تم تصميم الديكور الداخلي الفاخر للسفينة من قبل المصممة البريطانية سيليا سوير.

كما يسمح جسم المركبة بالإبحار بسلاسة أكبر من أجسام السفن العادية. إذ يشق هيكل السفينة طريقه بين الأمواج بهدوء شديد.

وبينما أن شكلها الخارجي ملفت للنظر، يمكن القول إن داخل السفينة مثير للإعجاب تماماً كخارجها.

وينقسم الصالون الضخم داخل "إسكاليد"، الذي يوصف بأنه "منطقة المشاهير على اليخت"، إلى قسمين، مع سقف عاكس، ومطبخ على جانب واحد، وصالة فخمة، بالإضافة إلى منطقة مرتفعة لتناول الطعام على جهة أخرى.

يحتوي اليخت على صالة ضخمة وشاشة سينما كبيرة وحوض استحمام ساخن بقاعٍ زجاجي

وصُمم الديكور من قبل المصممة الداخلية البريطانية سيليا سوير، ويشمل الديكور أيضاً أرضيات رخامية وخزائن مصنوعة بحسب الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليخت على أربع مقصورات داخلية، وشاشة سينما كبيرة، ومناطق حمامات شمسية متنوعة، ومرآب على متن السفينة يتسع لقارب صغير وزلاجتين من الزلاجات النفاثة، بالإضافة إلى حوض استحمام ساخن بقاع زجاجي.

وبينما لم يتم إدراج مفهوم يخت "إسكاليد" من قبل حوض بناء السفن حتى الآن، يقول أكلين، الذي يعمل مع "Anwigema" في المشروع منذ عام 2019 ، إنهم تلقوا الكثير من الاهتمام من المشترين المحتملين، وهو واثق أن هذا اليخت سيبحر في المياه في المستقبل غير البعيد.

يمكن أن تتسع السفينة لثمانية ضيوف وكذلك اثنين من أفراد الطاقم

ويضيف أكلين أن "التصميم يلبي احتياجات العالم الحديث"، موضحاً أن المشروع سيستغرق ما بين 6 إلى 10 أشهر لإكماله "بالتخطيط الصحيح" بمجرد تأمين التمويل.

وتلقى مفهوم "تريمونوران"، المتاح لليخوت الشراعية واليخوت التي تعمل بواسطة محرك على حد سواء، الدعم من كل من وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية ومؤسسة تنسيق البحوث البحرية.

وينضم مفهوم يخت "إسكاليد" إلى عدد من مفاهيم اليخوت الجديدة التي تغير مشهد اليخوت، بينما يواصل المصممون دفع حدود تصميم اليخت التقليدي.

وفي حين لم يتم إدراج مفهوم يخت "إسكاليد" من قبل حوض بناء السفن حتى الآن، يشير أكلين إلى أنه تلقى الكثير من الاهتمام من المشترين المحتملين

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت المصممة آنا بورلا النقاب عن مفهوم "HIDE"، وهي سفينة بطول 164 قدماً ذات ألواح زجاجية عاكسة ضخمة مصممة لتعكس كل مشهد تمر به المركبة.

وفي الوقت ذاته، يهدف حوض بناء السفن الإيطالي "Codecasa" إلى "تحديد اتجاه جديد في الصناعة" مع تصميم "Codecasa Jet 2020" القادم، وهو عبارة عن سفينة بطول 230 قدماً تشبه طائرة جامبو، ذات البدن الواسع.