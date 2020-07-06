السعودية.. تدشين أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
السعودية.. تدشين أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن تساءلت عن مقر أكبر مستشفى للإبل في العالم؟ موقعه ليس بعيداً كما تظن، فهو موجود في السعودية، وبالتحديد في منطقة القصيم. 

السعودية.. تدشين أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، دشن أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، يوم أمس، مشروع مستشفى الإبل، التابع لمجموعة سلام البيطرية في مدينة بريدة، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم في تخصص علاجات وأبحاث الإبل. 

ويشمل المستشفى أكثر من 60 جهازاً لتحليل أكثر من 160 نوعاً من أنواع التحاليل. وبالنسبة إلى صالة الكشف الخاصة بالإبل، فتقدر طاقتها الاستيعابية بـ144 مطية في وقت واحد. 

وتستوعب الحضائر الخاصة بعلاج المطايا 4 آلاف مطية في الوقت الواحد. 

ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية، يحتضن المستشفى غرف عمليات مجهزة للعمليات الآمنة والدقيقة، إضافة إلى وحدات العناية المركزة والأشعة المقطعية.

السعودية.. تدشين أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم

وتم إنشاء المستشفى على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال، كما يشمل العديد من التقنيات لتعزيز الإنتاج، ومراكز الأبحاث، ومسببات المرض. 

ويعمل في المستشفى العديد من الخبراء لتعزيز الخدمات لأصحاب الإبل ورفع معدل الإنتاج.

وتحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة سلام البيطرية، فهاد الفهاد، نقلاً عن "واس"، حول أهداف إنشاء مستشفى الإبل والذي سيحدث نقلة في علم الأجنة وعملية الإخصاب التقليدية للناقة، والتي يتراوح عمرها بين 25 و30 عاماً. ليس ذلك فحسب، وإنما سيساهم المستشفى في رفع معدل إنتاج الأجنة لدى فحول الإبل ليرتفع من 100 جنين إلى 700 جنين.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن "مستشفى الإبل سيساهم في تطور الإبل في العلاج والإنتاج وسيحقق كافة التوجهات الخادمة للملاك عبر تقديم الخدمات وتعزيز كافة النواحي الاقتصادية".

نشر