السعودية.. تدشين أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم

نوع فريد من "سفينة الصحراء".. لماذا تسبح هذه الإبل في البحر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن تساءلت عن مقر أكبر مستشفى للإبل في العالم؟ موقعه ليس بعيداً كما تظن، فهو موجود في السعودية، وبالتحديد في منطقة القصيم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، دشن أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، يوم أمس، مشروع مستشفى الإبل، التابع لمجموعة سلام البيطرية في مدينة بريدة، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم في تخصص علاجات وأبحاث الإبل.

سمو #أمير_القصيم يدشن مشروع #مستشفى_الإبل بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، والتابع لمجموعة سلام البيطرية والمقام على مساحة 70 ألف م2 بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال بمدينة #بريدة. https://t.co/8DOKRlRPEE

ويشمل المستشفى أكثر من 60 جهازاً لتحليل أكثر من 160 نوعاً من أنواع التحاليل. وبالنسبة إلى صالة الكشف الخاصة بالإبل، فتقدر طاقتها الاستيعابية بـ144 مطية في وقت واحد.

وتستوعب الحضائر الخاصة بعلاج المطايا 4 آلاف مطية في الوقت الواحد.

خلال تدشينه مشروع #مستشفى_الإبل .. سمو #أمير_القصيم يطلع على تفاصيل المشروع والذي سيساهم في رفع معدل إنتاج الإبل من 7 حيران خلال 35 عاماً إلى 7 حيران في العام الواحد , ورفع معدل انتاج الأجنة من 100 جنين إلى 700 جنين. https://t.co/L1wREoxMk6

ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية، يحتضن المستشفى غرف عمليات مجهزة للعمليات الآمنة والدقيقة، إضافة إلى وحدات العناية المركزة والأشعة المقطعية.

وتم إنشاء المستشفى على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال، كما يشمل العديد من التقنيات لتعزيز الإنتاج، ومراكز الأبحاث، ومسببات المرض.

ويعمل في المستشفى العديد من الخبراء لتعزيز الخدمات لأصحاب الإبل ورفع معدل الإنتاج.

خلال تدشينه مشروع #مستشفى_الإبل .. سمو #أمير_القصيم : أشكر مجموعة سلام البيطريه ورجل الاعمال فهاد الفهاد على الاستثمار في مستشفى متخصص للإبل ليحدث نقلة نوعيه لعلاج الإبل والاستفادة من العلم الحديث للطب البيطري. https://t.co/gGMO07ILLL

وتحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة سلام البيطرية، فهاد الفهاد، نقلاً عن "واس"، حول أهداف إنشاء مستشفى الإبل والذي سيحدث نقلة في علم الأجنة وعملية الإخصاب التقليدية للناقة، والتي يتراوح عمرها بين 25 و30 عاماً. ليس ذلك فحسب، وإنما سيساهم المستشفى في رفع معدل إنتاج الأجنة لدى فحول الإبل ليرتفع من 100 جنين إلى 700 جنين.

خلال تدشين سمو #أمير_القصيم مشروع #مستشفى_الإبل .. معالي #وزير_البيئة_والمياه_والزراعة : مستشفى الأبل سيساهم على تطور انتاج وعلاج الإبل وسيحقق كافة التوجهات الخادمة للملاك عبر تقديم الخدمات وتعزيز كافة النواحي الاقتصادية. https://t.co/33dpxmcoo6

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن "مستشفى الإبل سيساهم في تطور الإبل في العلاج والإنتاج وسيحقق كافة التوجهات الخادمة للملاك عبر تقديم الخدمات وتعزيز كافة النواحي الاقتصادية".