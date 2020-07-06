بعد أكثر من 3 أشهر من إغلاقه.. إعادة فتح متحف اللوفر في باريس

جهود في متحف اللوفر لنقل أكثر من 150 ألف قطعة أثرية بسبب الفيضانات في فرنسا

هل تحلم بزيارة متحف اللوفر في باريس؟ تفضل إلى جولة لن يشاركك فيها أحد

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعيد افتتاح متحف اللوفر في باريس أمام الزوار، الاثنين، للمرة الأولى بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت إدارة المتحف، في موقعه الإلكتروني، في وقت سابق، إنه سيتم تنفيذ نظام جديد سيسمح للناس بالزيارة في "ظروف أمنية مثلى"، مشيرة إلى أن المتحف سيتبع جميع القواعد الصحية، وسيتعين على الزوار الحجز مسبقًا قبل الدخول إلى المتحف.

وقال رئيس متحف اللوفر جان لوك مارتينيز، إنه "حتى لو تمكنا من عرض كنوز متحف اللوفر فعليًا أثناء فترة الحجر الصحي، فلا شيء يمكن أن يحل عاطفة لقاء حقيقي بقطعة فنية، وهو سبب وجود المتاحف".

كان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أعلن، في وقت سابق، أنه سيتم السماح بإعادة فتح المتاحف والمعالم الأثرية في جميع أنحاء فرنسا اعتبارًا من 2 يونيو حزيران، في إطار الإجراءات الفرنسية لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.