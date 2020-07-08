ما سر الطابع الخاص الذي "يزين" جوازات سفر القادمين إلى دبي؟

المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي هلال المري لـCNN: نتوقع أن يعود السفر إلى طبيعته في الخريف أو الشتاء

5 أماكن غير متوقعة يمكنك زيارتها في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل حوالي شهرين، ودعت مدينة دبي المسافرين الذين يعودون إلى أوطانهم بملصق دائري يحمل عبارة: "رافقتكم السلامة.. إلى لقاء قريب".. واليوم، ترحب المدينة بالزوار والمقيمين بملصق مشابه، ولكن بعبارة أخرى.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بدأت دبي، يوم أمس، في استقبال أول مجموعة من السياح الدوليين منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، مع تطبيق تدابير وقائية وبروتوكولات شاملة لضمان الصحة والرفاهية للزوار.

مأموري الجوازات في #مطارات_دبي يبدأون باستقبال الزوار والمقيمين ويرحبون بهم بملصق " نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني" #إقامة_دبي #الاستعداد_للخمسين #إقامة_دبي_مستعدة #جوائز_إقامة_دبي #gdrfadubai https://t.co/EwnF36Hmy0

وفي مثل هذه المناسبة، تم إطلاق ملصقاً ترحيبياً خاصاً لجوازات سفر الزوار والمقيمين، ويحمل عبارة تقول: "نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، محمد أحمد المري: "نرحب بجميع الزوار والسياح القادمين عبر مطارات دبي، ونؤكد لهم بأنهم محل ترحيب دائم في بلدهم الثاني، ونحن على استعداد لتسهيل إجراءات سفرهم وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة".

ويعكس مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جانباً من استقبال مأموري الجوازات في مطارات دبي للزوار والمقيمين.

ويظهر مقطع الفيديو الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مطارات دبي والمسافرين، مثل وضع أقنعة الوجه، والقفازات، مع وجود حواجز واقية تفصل بين الموظفين والمسافرين، عند التحقق من جوازات السفر.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشار مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، طلال أحمد الشنقيطي، إلى أن ازدياد عدد المسافرين القادمين عبر دبي، منذ عودة حركة الطيران، سيشكل دفعة إيجابية للقطاع الاقتصادي والاستثماري الأجنبي، كما سيعيد الثقة بالقطاع السياحي.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يذكر أن دبي قد تلقت ختم السفر الآمن الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة "WTTC". وجاء ذلك بناء على بروتوكولات النظافة والسلامة العالمية الصارمة، التي وضعتها المدينة لضمان صحة وسلامة السياح والركاب.