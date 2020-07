ما سر الطابع الخاص الذي "يزين" جوازات سفر القادمين إلى دبي؟

View this post on Instagram

‏ • جانب من تغطية استقبال مأموري الجوازات في #مطارات_دبي للزوار والمقيمين ويرحبون بهم بملصق " نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني" #إقامة_دبي #الاستعداد_للخمسين‬⁩ ‏⁧‫#إقامة_دبي_مستعدة‬⁩ #جوائز_إقامة_دبي #gdrfadubai