المغرب سيفتح حدوده للمواطنين والمقيمين اعتبارا من 14 يوليو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيفتح المغرب حدوده للمواطنين والمقيمين اعتباراً من 14 يوليو.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان مساء الأربعاء إنه يمكن "للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المملكة وأسرهم الولوج إلى التراب الوطني اعتباراً من 14 يوليو 2020 في منتصف الليل، وذلك عبر نقاط العبور الجوية والبحرية".

وأضاف البيان: "ستبرمج الخطوط الجوية الوطنية عدداً كافياً من الرحلات الجوية لإنجاح هذه العملية، ويتعين على المسافرين تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة واختبار مصلي".

وأِشار البيان إلى أنه "ستتم برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من مينائي سيت بفرنسا، وجنوى بايطاليا، باستثناء أي ميناء آخر، ويتعين على المسافرين بهذه البواخر تقديم اختبار (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة، والتقيد بالتدابير الصحية الصارمة الموصى بها".

وأوضحت الوزارة أنه يمكن إجراء اختبار كشف (PCR) خلال السفر.