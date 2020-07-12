بارتفاع 51 متراً.. كشف النقاب عن صور أضخم بوابة في الحرم المكي

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بارتفاع 51 متر..كيف تبدو البوابة الأضخم في مكة بالسعودية؟
تظهر صورة التقطت في 5 مارس/آذار 2020 المنطقة المغطاة بالبلاط الأبيض المحيطة بالكعبة، داخل المسجد الحرام بمكة في السعودية، خالية من المصلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف النقاب، الجمعة، عن أحدث الصور لأجزاء من أعمال تطوير بوابة "الملك عبد العزيز"، ضمن مشاريع توسيع الحرم المكي.

وكشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة أنس صيرفي، عبر حسابه على تويتر، عن أحدث الصور لمشروع باب ملك عبد العزيز الذي لا يزال قيد التطوير.

وكتب صيرفي، الجمعة، في تغريدة عبر تويتر: تم فجر اليوم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة هذا العمل الإبداعي لباب الملك عبدالعزيز في حلته الجديدة، وعمارته النبيلة التي تسر الناظرين".

ومن جانبه، ذكر المصمم الرئيسي لمشاريع الحرمين الشريفين، عبدالله بن جنديب عبر تويتر، أن ارتفاع البوابة كاملاً من الأرض إلى الذروة يبلغ 51 متراً، بينما يقدر الأقواس 19.6 مترا، كما أن ارتفاع منارتي البوابة يبلغ 137.5 متراً للمنارة الواحدة.

وأشار الجنديب إلى أن البوابة تعد "فخمة ومهيبة"، مضيفاً أن ارتفاعها، دون المنارتين، يصل إلى ارتفاع مبنى بـ14 طابقاً.

 

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