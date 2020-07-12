بارتفاع 51 متراً.. كشف النقاب عن صور أضخم بوابة في الحرم المكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف النقاب، الجمعة، عن أحدث الصور لأجزاء من أعمال تطوير بوابة "الملك عبد العزيز"، ضمن مشاريع توسيع الحرم المكي.

@jenaideb تم فجر اليوم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة هذا العمل الإبداعي لباب الملك عبدالعزيز في حلته الجديدة وعمارته النبيلة التي تسر الناظرين هكذا هي الأعمال الخالدة حينما تحبك تفاصيلها وتحكم صناعتها ويتقن تنفيذها سلمت دولة أمرت وأنامل أبدعت وسواعد رفعت وأكف تضرعت https://t.co/EeEAeWu6pC

وكشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة أنس صيرفي، عبر حسابه على تويتر، عن أحدث الصور لمشروع باب ملك عبد العزيز الذي لا يزال قيد التطوير.

وكتب صيرفي، الجمعة، في تغريدة عبر تويتر: تم فجر اليوم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة هذا العمل الإبداعي لباب الملك عبدالعزيز في حلته الجديدة، وعمارته النبيلة التي تسر الناظرين".

بوابة الملك عبدالعزيز العمل فيها شبة معقد قرب كل صورة قادمة حتى يظهر الحجم الحقيقي للعمل والقدرة والتمكن للشركة المنفذة وقبل كل شي أناقة وجمال التصميم ومناسبته للموقع والغرض 1️⃣ https://t.co/KX6UBxP76S

ومن جانبه، ذكر المصمم الرئيسي لمشاريع الحرمين الشريفين، عبدالله بن جنديب عبر تويتر، أن ارتفاع البوابة كاملاً من الأرض إلى الذروة يبلغ 51 متراً، بينما يقدر الأقواس 19.6 مترا، كما أن ارتفاع منارتي البوابة يبلغ 137.5 متراً للمنارة الواحدة.

للشباب المهندسين اللي مهتمين بالأرقام ارتفاع بوابة الملك عبدالعزيز من الأرض إلى الذروة 51.3 متر ارتفاع القوس 19.6 متر ارتفاع درفة الباب 7.1 متر ارتفاع المنارة 137.5 متر وتوجد ثلاثة أقواس بها ثلاثة أبواب ومنارتين بوابة فخمة ومهيبة تقريبا ارتفاعها بدون مناير عمارة 14 طابق 🇸🇦 https://t.co/6OfSFoxG10

وأشار الجنديب إلى أن البوابة تعد "فخمة ومهيبة"، مضيفاً أن ارتفاعها، دون المنارتين، يصل إلى ارتفاع مبنى بـ14 طابقاً.