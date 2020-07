View this post on Instagram

تم اكتشاف مجموعة من الفتحات تبين أنها مداخل تقود إلى غرف مقطوعة في الصخر على مستوى مرتفع من واجهة الجبل بمنطقة الهضبة الصحراوية غرب أبیدوس في منطقة الوادي المقدس جنوب الجبانة الملكية، والتي ترجع إلى العصر البطلمي. ويرجح أن لها أھمیة دینیة عظيمة ويحتوي معظمها على كسر فخار وأحواض. Dating back to the Ptolemaic period, a group of openings at a high point on the mountain front ‏in the desert plateau region, west of Abydos, was discovered, in what is known as the sacred valley south of the royal cemetery. After careful examination, it was found that these entrances lead to rooms cut into the rock. It is likely that they have great religious importance and most of these opennings contain broken pottery, basins, and fountains.