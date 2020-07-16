دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تضاءلت قوة جواز سفر الولايات المتحدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أغلقت الأبواب أمام المسافرين الأمريكيين، في الكثير من الدول.

ومع تجاوز حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، في أمريكا، ثلاثة ملايين شخص، تنظر العديد من الدول اليوم إلى الولايات المتحدة بـ"حذر".

ورغم تخفيف القيود في بعض الأماكن، لا يزال الأمريكيون ضمن قائمة الخطر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذف الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة من قائمته، المكونة من 15 دولة.

وبينما أن غالبية المسافرين الأمريكيين يفضلون رحلات السيارة القصيرة، إلا أن بعضهم لا يزال يفضل خيارات السفر الأخرى.

ولكن، تجدر الإشارة إلى أن الوباء مستمر، ويمكن أن يتغير أي شيء في أي وقت. وبذلك، تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعدم السفر غير الضروري.

وفي الإنفوجرافيك أعلاه نقدم لكم البلدان التي لا يزال يمكن لحاملي جوازات السفر الأمريكية زيارتها.