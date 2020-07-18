بظل كورونا.. إليك 6 فنادق فاخرة تجذب الضيوف عبر رحلات جوية خاصة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد قلق الأشخاص من السفر الجوي التجاري أمراً مفهوماً في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. ومع ذلك، وجدت بعض الفنادق الفاخرة حلاً لجذب الزوار، وذلك عن طريق توفير رحلات جوية خاصة عند الإقامة في مرافقهم.

وفي ظل الوقائع الجديدة في قطاع السفر، أصبح المستهلكون أكثر اهتماماً بالخصوصية، والأمان، والنظافة، والمرونة، حسب ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة "Air Charter Service"، جاستن بومان.

أصبحت بعض الفنادق توفر رحلات جوية خاصة للزوار.

وبالنسبة للأشخاص الذين يهتمون بجانب الفخامة أيضاً خلال السفر، فهذه 6 فنادق توفر لزبائنها فرصة التحليق إليها على متن رحلات جوية خاصة:

"كالديرا هاوس"، وايومنغ

"كالديرا هاوس"، وايومنغ.

أُعيد افتتاح هذا الفندق الذي يتكون من 8 أجنحة في 25 يونيو/حزيران مع باقة تُتيح للضيوف وصول غير مسبوق إلى المناطق المحيطة الجميلة والنائية.

وبالتعاون مع شركة "Indagare"، صمم الفندق تجربة مدتها 4 ليال لعرض بعض من أجمل المناظر الطبيعية والحيوانات المذهلة في الغرب الأمريكي، وتتسم التجربة بكونها فخمة، وملتزمة بتعاليم التباعد الاجتماعي.

فندق "فورسيزونز لاناي"، هاواي

فندق "فورسيزونز لاناي"، هاواي.

تُطبق هاواي الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً على الزوار القادمين إلى 1 سبتمبر/أيلول.

وبالنسبة للمسافرين الذين لا يمانعون الخضوع لحجر صحي محتمل في هذه الجنة الاستوائية، فقد يكون هذا الفندق الوجهة المناسبة لهم.

وعند الوصول إلى الفندق، يستطيع الزوار الاسترخاء بجانب المسابح، والتجول في الحدائق النباتية الملونة، ويمكنهم أيضاً الاستماع إلى صوت الأمواج من غرفة نومهم.

"ذا ليك هاوس" في كاناندايجوا، نيويورك

"ذا ليك هاوس" في كاناندايجوا، نيويورك.

تماشياً مع الجمال الطبيعي الذي يُحيط به، يُعتبر الفندق صديقاً للبيئة، فهو يعتمد على الطاقة الحرارية الجوفية، وعلى وضع محطات إعادة تعبئة زجاجات المياه حول أراضيه.

وسيكون الوصول إلى الفندق من مدينة نيويورك عبر السيارة رحلة طويلة، ومن أجل تقصير وقت السفر، سيقوم الفندق بمساعدة الضيوف في حجز طائرات بحرية خاصة من نهر "إيست" في مانهاتن" إلى الفندق مباشرة.

"ذا أوشن كلوب"، منتجع "فور سيزونز"، جزر البهاما

"ذا أوشن كلوب"، منتجع "فور سيزونز"، جزر البهاما.

وعند هبوط الطائرة في مطار "ناساو"، سينتظر الزوار خادم شخصي خاص لمرافقتهم إلى الفيلا الخاصة بهم عند شاطئ البحر.

ويمكن للضيوف حجز فيلا تتضمن 3 أو 4 غرف نوم، وهي تشمل مسبحا خاصا لامتناهي، ومطبخا كاملا.

ولكن لا داعي للقلق، فليس هناك حاجة للطبخ، إذ تتضمن الباقة في هذا الفندق وجبات من مطعم "DUNE".

ومع ذلك، يجب على الزوار معرفة أنه للدخول إلى جزر البهاما، يجب عليهم تقديم دليل على نتيجة اختبار سلبية لفيروس "كوفيد-19" لم يمض عليها أكثر من 10 أيام.

"شا ويلنيس كلينك"، إسبانيا

"شا ويلنيس كلينك"، إسبانيا.

وتُعد هذه الوجهة واحدة من أكثر عيادات الرفاهية شهرة في العالم.

وعند الوصول إلى هناك، يمكن للضيوف الاستمتاع بزيارة قصيرة مدتها 4 أيام، إلى زيارات تصل إلى 14 يوما.

ويقوم فريق المحترفين في المكان بكل شيء، من إنشاء خطة وجبات شخصية، إلى توفير علاجات بالطب الصيني التقليدي.

"والدورف أستوريا لوس كابوس بيدريجال"، المكسيك

"والدورف أستوريا لوس كابوس بيدريجال"، المكسيك.

وتتضمن الباقة التي يوفرها الفندق، التي تتكون من 7 ليال، فرصة المكوث في جناح مطل على المحيط، وهو يتكون من غرفتي نوم.

وهو يتضمن مغطسا خاصا، وخادما شخصيا، وأما الجزء الأكثر متعة، سيستمتع الضيوف أيضاً بالرقائق، وصلصة "الغواكامولي"، والجعة المكسيكية التي يتم تسليمها إلى غرفتهم يومياً.