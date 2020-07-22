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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك نصير ياسين، وهو صانع محتوى منذ العام 2016 ومعروف باسم "Nas Daily"، مقطع فيديو يعكس تفاصيل رحلته إلى دبي، التي بدأت تستقبل السياح مؤخراً.

وكان ياسين قد وعد نفسه بزيارة دولة الإمارات فور افتتاحها بعد أزمة فيروس كورونا، حيث أراد أن يكون أول من يوثقها للعالم، مع إظهار تجربة السفر في الوقت الحالي، أو ما يعرف باسم "الطبيعي الجديد".

ويتساءل ياسين في مقطع الفيديو، الذي حصد إعجاب أكثر من مليون شخص و30 مليون مشاهدة، ما إذا كانت هذه البلاد هي الأكثر أماناً للسفر في زمن فيروس كورونا.

Safest Country to Visit in Corona?! Travel is back! I am talking to you now from Dubai! I flew here exactly when the country opened up and I was shocked at how the whole process was. From the plane to airport to hotel, everyone is trying to stay safe and stay open. The more we stay closed, the more people will suffer, especially in the tourism industry. This is why I made this step by step video to show you how tourism could look like in the future. See you in Dubai. Posted by Nas Daily on Sunday, July 12, 2020

ويسافر ياسين بمتابعيه، الذين يزيد عددهم عن 16 مليون شخص عبر "فيسبوك"، في جولة حول دولة الإمارات. ولكن، قبل الوصول إلى أبرز مواقعها السياحية، يأخذنا صانع المحتوى برفقته منذ لحظة صعوده الطائرة، التي يتم حجزها بنسبة 80% من الركاب.

وبحسب قول ياسين، يتبع طاقم الطائرة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية أنفسهم وحماية الركاب، مع تزويدهم بأقنعة الوجه والقفازات لوضعها طوال الوقت.

ويتم إجراء فحص كورونا في المطار بشكل مجاني، ولا يوجد هناك ضرورة للعزل المنزلي مدة 14 يوماً، في حال كانت النتائج سلبية. وبالتالي يمكنك أن تصبح بمثابة "سائح حر".

ما الذي لفت انتباه ياسين في دبي؟

غرف الفنادق المعقمة

فحص حرارة جميع الأشخاص في المراكز التجارية

ممارسة التباعد الاجتماعي دون القلق من الاقتراب من سياح آخرين

وقال ياسين في مقطع الفيديو إن الصحراء لا يوجد فيها سياح، حيث يمكنك الاستمتاع بـ"أفضل" تجربة على الإطلاق بشكل آمن.

ومن الصحراء إلى الطبيعة، يمكنك رؤية أكثر المناظر الخلابة دون القلق بشأن الإصابة بالفيروس.

ولدى سؤاله حول دبي وتميزها عن المدن الأخرى، يقول ياسين لموقع CNN بالعربية: "الأمور هنا تتحرك بسرعة، أسرع من سرعة الضوء، عليك أن تسير بالسرعة ذاتها أو ستبقى في الخلف".

Dubai's Amazing Camel Queen. She is such an interesting charachter! I hope you like this video as much as I do!! She can be found somewhere in the Dubai Desert or here on Facebook: Kamel Uschi Posted by Nas Daily on Friday, July 17, 2020

ويبقى الهدف الأساسي في إظهار عملية افتتاح البلاد خطوة بخطوة، وإثبات أنه من الممكن السفر مرة أخرى، إذا اتخذ الناس الإجراءات والاحتياطات اللازمة.

وفي نهاية مقطع الفيديو، يقول ياسين: "لا يزال كوفيد-19 موجوداً للأسف، ويجب أن نبقى حذرين، ولكن هذه البلاد تعرف أن فيروس كورونا سيبقى قليلاً، ويجب أن نتعلم التعايش معه".

وأضاف: "مدينة دبي هي دليل على أنه من الممكن السفر مجدداً، ولكن يجب أن نضع السياحة ثانياً والسلامة أولاً".

ويعتبر ياسين أن السفر في حد ذاته أمر ممل، وما يجعله ممتعاً هو التعرف على ثقافات أشخاص آخرين من حول العالم، حيث قال: "إذا تمكنت من مقابلة الناس، من خلفيات مختلفة، في غرفة المعيشة الخاصة بي، فلن أرغب في السفر".

واليوم، يخطط ياسين لبناء "Nas Daily" كشركة مستقلة. ورغم أنه مقيم في سنغافورة حالياً، إلا أنه يطمح لتأسيس مكتباً في مدينة دبي.