بعيداً عن الرحلات الخاصة.. كيف سيبدو مستقبل السفر بأسعار معقولة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما كانت الطائرات والرحلات والجولات السياحية الخاصة هي الخيار الأفضل للأشخاص الذين يستطيعون تحمل تكاليفها.. ولكن، ماذا يفعل المسافرون الذين يرغبون باستكشاف العالم بأمان وبأسعار معقولة؟

يقول توم لوري، وهو رئيس شركة أخبار السفر والبحوث "Skift": "لقد خطى قطاع السفر خطوات كبيرة على مدى الثلاثين عاماً الأخيرة من أجل تحقيق الديموقراطية، ومن الآن فصاعداً، سأقول أنه سيصبح أكثر بأسعار معقولة".

وأضاف: "شركات السفر يائسة للعمل ولديها صفقات جيدة لرحلات المجموعات والرحلات الفردية".

سجلت شركات الطائرات الخاصة قفزة كبيرة في الأعمال التجارية منذ مارس/ آذار عندما طبقت قوانين الإغلاق التام في غالبية الدول حول العالم.

ويقول رئيس التواصل في شركة "Blade"، سيمون مكلارين، إن حجوزات الطائرات الخاصة، بعد الوباء، قد ازدادت من أقل من 20 حجز في الأسبوع إلى أكثر من 100 حجز.

كما شهدت شركات السفر السياحية ارتفاعاً كبيراً في طلبات الرحلات الخاصة.

إذا لم تتمكن من دفع مبلغ كبير مقابل الحصول على بعض الخصوصية خلال السفر، فلا تقلق! الخبر السار هو أن التباعد الاجتماعي بات أمراً أساسياً بقطاع السفر اليوم، ما يعني أن الرحلات الجماعية لم تختفي في هذا العصر، بل أصبحت أصغر.

استأنفت شركة "Intrepid Travel"، وهي أحد أكبر شركات الرحلات الجماعية على مستوى العالم، جولات داخل البلاد في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، وتخطط للقيام بذلك في أمريكا الشمالية، خلال وقت لاحق من هذا العام.

ولكن، طريقة تشغيل الرحلات ستكون مختلفة من دولة إلى أخرى، بحسب بروتوكولات الصحة والسلامة المحلية.

يقول رئيس العملاء في الشركة، ليه بارنز: "بدلاً من أن يكون لدينا 16 شخصاً في حافلة واحدة، على سبيل المثال، سنجري الرحلة في حافلتين من أجل التباعد الاجتماعي".

وبالنسبة إلى تجارب "Airbnb"، التي يتم تقديمها في أكثر من ألف مدينة حول العالم، فيتم استئنافها في حوالي 30 دولة، بما في ذلك كندا، وأيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا.

تقول المتحدثة باسم "Airbnb"، نيري ماكنزي، إن جميع المضيفين قد تم تدريبهم على إرشادات السلامة المحلية، كما يطلب منهم ارتداء أقنعة الوجه، والتقليل من أعداد الأشخاص في المجموعة الواحدة.

وفي حين أن خيارات السفر أو التجول بمجموعات لا يزال ممكناً، إلا أنه يشعر العديد من الأشخاص بالقلق من التواجد حول الغرباء.

إذا لم تستطع تحمل تكاليف السفر وحدك، يقترح الخبراء أن تشكل مجموعات مع أفراد العائلة والأصدقاء للاستمتاع برحلة خاصة، دون تكلفة عالية.

يقول بول ميلهوس، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرحلات الخاصة العالمية "Tours by Locals": "يتم تسعير العديد من الجولات الخاصة، بصرف النظر عن الشركة، لكل جولة، وليس لكل شخص، لذا فهي ذات قيمة جيدة إذا كنت تشارك التكلفة مع العديد من الأشخاص الذين تعرفهم".

احصل على المساعدة من خبير محلي

وفي حال لم تتمكن من تنسيق رحلة مع أفراد عائلتك أو أصدقائك، تقول نيكول بتلر، وهي صاحبة شركة السفر "NoteWorthy"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن التعاون مع شركة سفر محلية هي طريقة مثالية للاستمتاع بإجازة حصرية لنفسك أو مع شخص آخر، مقابل سعر معقول.

وتضيف: "حالة العالم مختلفة بشكل كبير الآن عما كانت عليه قبل 6 أشهر، لكن إيجاد طرق لإبقاء السفر متاحاً لم يتغير تماماً".