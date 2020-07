سعودي يتحدى الجاذبية بحبل رفيع ومشهد جبلي شاهق يأسر العيون

View this post on Instagram

.. ‏‎ "المشي في الضباب" مسمى حبل شاهق مشيته على جبال السوده في عسير، طوله ٤٥ متر ، مايميز المشروع هو أن نقاط التثبيت في الطرفين كانت من الطبيعه ولم أحتاج الى حفر و تثبيت شئ. .. 📸 تصوير الغالي راكان بن صالح العواجي @rakan_s_alawaji .. . ‏Walking in the Fog , a 45 m highline with an all natural anchor system on both sides, this is my third highline in Saudi . . ‏‎#السوده #عسير #ابها ‏#slacklife #highline #highlining #highliners