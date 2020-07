بفاصل زجاجي في الغرف..فندق في قلب حديقة حيوانات في بلجيكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدلاً من إطلالة رائعة فقط، هل سبق أن حلمت بالاستيقاظ على مشهد حيوانات الفظ وهي أمامك؟ يمكنك القيام بذلك في منتجع "Pairi Daiza"!

وحصل منتجع "Pairi Daiza" على لقب أفضل حديقة حيوانات في أوروبا من قبل جوائز "Diamond Themepark" في عام 2019.

صورة من منتجع "Pairi Daiza" في بلجيكا.

ويقع المنتجع على بعد ساعة واحدة بالسيارة تقريباً من بروكسل في بلجيكا.

ويمكن للأشخاص الذين يقررون المكوث في هذه الحديقة لليلة الإختيار بين مجموعة متنوعة من الأماكن للإقامة فيها، والتي تقع في الطرف الشرقي من الحديقة في مناطق تُدعى "The Last Frontier"، و"The Land of the Cold".

دب بني فضولي ينظر إلى غرفة الضيوف في منتجع "Pairi Daiza".

ويوفر المنتجع 100 غرفة تتمحور حول 8 مواضيع مختلفة، ومشاهد متنوعة من الحياة البرية.

وتطل غرف الضيوف على الحياة البرية والحيوانات التي تحتضنها، مثل الذئاب، وأسود البحر، والنمور السيبيرية، والبطاريق، والدببة القطبية، إضافة إلى حيوانات الفظ.

صورة للتجربة التي سيحظى بها الضيف في "The Polar Bear House" في المنتجع.

وعند الإقامة في منطقة "The Land of the Cold"، ستشمل التجربة مكاناً يُدعى "The Walrus House"، أو "منزل حيوان الفظ"، وتُعطي غرف هذا المكان الإنطباع بأن المرء ينام في كهف ثلجي.

ويتضمن المنزل أيضاً فاصلاً زجاجياً يطل مباشرة على البيئة المائية لحيوانات الفظ.

وأما الغرف في "The Polar Bear House"، أي "منزل الدب القطبي"، فهي تمنح الزائر فرصة الإختيار بين رؤية الدببة القطبية وهي فوق سطح الأرض، أو في الماء.

وتشمل الإقامة في المنتجع فرصة الدخول إلى المنتزه لمدة 24 ساعة، ووجبتي الإفطار والعشاء، وخدمة الـ"واي فاي"، إضافة إلى الاستمتاع بالمشروبات غير الكحولية في الغرفة.

ويبدأ سعر هذه الحزمة، التي تشمل يومين وليلة، من 150 دولاراً للشخص الواحد.

وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يتطلب المنتجع ارتداء الأقنعة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لحماية الضيوف والموظفين.